segunda, 20 de outubro de 2025
Cidade

USP oferece curso online de programação aberto ao público com inscrições até 31 de outubro

20 Out 2025 - 14h05Por Jessica CR
USP oferece curso online de programação aberto ao público com inscrições até 31 de outubro - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

A Universidade de São Paulo (USP) está com inscrições abertas até 31 de outubro para o curso “Fundamentos de Programação”, oferecido pelas empresas juniores ICMC Júnior (vinculada ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação de São Carlos) e InfoBio Jr. (ligada ao curso de Informática Biomédica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto).

Voltado para qualquer pessoa interessada, o curso não exige experiência prévia e tem como objetivo ensinar os conceitos básicos da lógica de programação e do desenvolvimento web. As aulas acontecerão nos dias 22 e 29 de novembro, das 8h às 15h, de forma online e ao vivo pelo Google Meet.

As inscrições devem ser feitas pelo link https://icmc.usp.br/e/9fe7n. A taxa de participação varia entre R$ 24 e R$ 30, conforme o número de pessoas inscritas por grupo. Os participantes terão acesso a materiais didáticos, suporte via WhatsApp e certificado de conclusão.

Conteúdo do curso

A formação é dividida em oito módulos, com foco em aprendizagem prática e progressiva, abordando desde a organização de informações e criação de comandos automáticos até o desenvolvimento de programas completos. A principal linguagem utilizada será o Python, conhecida pela simplicidade e ampla aplicação em áreas como ciência de dados e desenvolvimento de software.
Além disso, haverá introdução a HTML, CSS e JavaScript, conectando os conceitos a aplicações reais da web.

Projeto final e proposta educativa

Ao término, os alunos desenvolverão um projeto prático, como sistemas de tarefas, jogos simples ou mini sites interativos, aplicando tudo o que aprenderam.
De acordo com Heloisa Ferian Soares, vice-presidente da InfoBio Jr., a proposta é “tornar a programação acessível e descomplicada, estimulando autonomia, criatividade e resolução de problemas”.

Cooperação entre campi

A iniciativa integra alunos de dois campi da USP e busca aproximar o público externo do ambiente acadêmico.
“Queremos levar o conhecimento além dos muros da universidade, promovendo inclusão digital e formação de novos talentos para o mercado de tecnologia”, destacou Heloisa.

Assessoria de imprensa

