USP oferece curso gratuito sobre aprendizado por reforço

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está oferecendo um curso online gratuito sobre Aprendizado por Reforço, área da aprendizagem de máquina que vem ganhando destaque em pesquisas e aplicações práticas.

As aulas, promovidas pelo grupo de extensão DATA, acontecerão às sextas-feiras, de 22 de agosto a 10 de outubro, sempre às 16 horas, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do grupo. No total, serão oito encontros, que combinarão teoria, exemplos e implementações reais.

Segundo a organização, o curso tem como objetivo introduzir conceitos fundamentais do aprendizado por reforço, permitindo que os participantes compreendam desde os princípios básicos até aplicações práticas. Grande parte dos exemplos será desenvolvida em Python, possibilitando que os alunos aprendam a implementar os conceitos apresentados.

Para acompanhar o conteúdo, é recomendado ter noções básicas de cálculo e estatística. Não é necessário realizar inscrição prévia para assistir às aulas, que são abertas a todos os interessados. Contudo, quem deseja receber certificado de participação precisa garantir presença mínima de 70% nas transmissões e preencher o formulário disponível no link: https://icmc.usp.br/e/6c602.

