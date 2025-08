USP oferece curso gratuito de introdução à programação para alunos do ensino médio da rede pública

Compartilhar no facebook

Aprender a programar contribui com o desenvolvimento do pensamento lógico, da criatividade e da capacidade de resolver problemas, habilidades relevantes até mesmo para quem não pretende seguir carreira na área. - Crédito: Envato

Estão abertas até o dia 16 de agosto as inscrições para o Codifique, curso gratuito de introdução à programação promovido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. A iniciativa é voltada exclusivamente a estudantes do ensino médio da rede pública e oferece 45 vagas para aulas presenciais no campus da universidade.

O curso será realizado aos sábados, das 9h às 12h, entre os dias 23 de agosto e 18 de outubro, totalizando oito semanas de atividades. As aulas serão ministradas por voluntários do PET Computação (Programa de Educação Tutorial), com foco em introduzir conceitos básicos de programação por meio de exercícios práticos e acessíveis.

Os participantes que tiverem pelo menos 70% de presença receberão certificado de participação. Ao final do curso, além da programação, os estudantes terão acesso a um momento especial de orientação e revisão com foco em vestibulares, reforçando o caráter preparatório e formativo da ação.

As inscrições devem ser feitas online por meio do link: bit.ly/44Vm2vH. Caso o número de interessados ultrapasse o total de vagas, será dada prioridade a alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio.

Mais do que ensinar lógica de programação, o Codifique visa aproximar os jovens da realidade universitária, estimulando o ingresso de estudantes da rede pública na USP. Desde sua primeira edição, em 2013, o projeto tem sido conduzido por alunos do ICMC e do PET Computação, muitos dos quais utilizam a experiência como parte de sua formação acadêmica.

Ao longo da última década, diversos estudantes que participaram do Codifique acabaram se tornando alunos da USP, comprovando o impacto positivo da iniciativa na trajetória educacional de jovens da região.

Formulário de inscrição: bit.ly/44Vm2vH

Sobre o PET Computação: pet.icmc.usp.br



