USP oferece curso gratuito de informÃ¡tica para pessoas com 60 anos ou mais em SÃ£o Carlos

Pessoas com 60 anos ou mais que nunca utilizaram um computador têm a oportunidade de dar os primeiros passos no mundo digital por meio de um curso gratuito oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), da Universidade de São Paulo, em São Carlos.

A iniciativa, intitulada Informática para a Terceira Idade, é destinada a moradores de São Carlos e região que tenham pouco ou nenhum contato com computadores. Entre os conteúdos abordados estão noções básicas de uso do equipamento, navegação na internet, criação e gerenciamento de contas de e-mail e orientações sobre segurança digital, com foco na prevenção de golpes e fraudes online — uma preocupação crescente entre famílias.

Ao todo, são oferecidas 30 vagas, preenchidas por ordem de inscrição. Interessados podem se inscrever até o dia 10 de março, ou enquanto houver vagas, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pelo ICMC. Pessoas que ainda não participaram do curso terão prioridade na seleção. Para receber o certificado, é necessário ter pelo menos 75% de presença nas atividades.

Serão realizadas 10 aulas, sempre às sextas-feiras, das 14h às 16h. O início está previsto para 13 de março, com encerramento em 12 de junho. O curso é coordenado pelo professor Lucas Pascotti Valem e tem como vice-coordenadora a professora Kamila Rios, ambos do ICMC.

As aulas ocorrerão na sala G1 da Seção Técnica de Informática da Escola de Engenharia de São Carlos, localizada próxima à agência do Banco do Brasil no campus da USP, na região central da cidade. O espaço conta com computadores disponíveis para os participantes.

Inclusão digital e troca entre gerações

A proposta, desenvolvida pelo Departamento de Ciências de Computação (SCC), busca promover a inclusão digital da população idosa, ampliando as possibilidades de lazer, comunicação com familiares — especialmente aqueles que vivem em outras cidades — e acesso a serviços e informações pela internet.

Os participantes contarão com o acompanhamento semanal de alunos do ICMC, que atuarão como monitores. De acordo com o professor Lucas Valem, essa interação favorece a troca de experiências entre gerações e reforça a valorização das pessoas idosas na sociedade.