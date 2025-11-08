(16) 99963-6036
USP oferece bolsas para curso gratuito que ensina mulheres a criar sites do zero

08 Nov 2025 - 11h57Por JM
USP oferece bolsas para curso gratuito que ensina mulheres a criar sites do zero - Crédito: PrograMaria Crédito: PrograMaria

O grupo de extensão Code.laces, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP em São Carlos, está oferecendo 60 bolsas integrais para o curso “Front-End: Minha Primeira Página Web”, promovido pela PrograMaria. A formação é voltada a iniciantes em tecnologia e tem como foco incentivar a presença feminina na área. As inscrições estão abertas até 12 de novembro.

O curso é totalmente online e gratuito, com início em 27 de novembro e duração de 60 dias. Durante as aulas, as participantes aprenderão a criar um site do zero, utilizando HTML, CSS e JavaScript — linguagens básicas do desenvolvimento web. Ao final, cada aluna desenvolverá um projeto real para portfólio e receberá certificado de 15 horas.

Podem participar mulheres (cis ou trans), homens trans e pessoas não-binárias, de qualquer idade ou formação acadêmica. A seleção seguirá critérios de interseccionalidade, priorizando mulheres negras (mínimo de 30% das bolsas), pessoas trans ou não-binárias, mães ou responsáveis legais e integrantes do Code.laces.

Criado em 2018 e coordenado pela professora Sarita Mazzini Bruschi, o Code.laces atua para ampliar a representatividade feminina nas ciências e na tecnologia, promovendo debates, ações de acolhimento e formação.

“Mesmo com avanços, ainda somos minoria nos cursos e no mercado de trabalho em TI. Essa parceria com a PrograMaria é uma oportunidade de capacitação técnica e também de inclusão”, afirma Amanda Kasat Baltor, presidente do Code.laces.

As inscrições podem ser feitas até 12 de novembro pelo link: icmc.usp.br/e/u289o

 

