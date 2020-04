USP e UFSCar abrem inscrições para doutorado e doutorado direto em estatística

Crédito: Divulgação

Estão abertas, até dia 13 de maio, as inscrições para o processo seletivo do doutorado e do doutorado direto no Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística (PIPGEs), que é oferecido em parceria pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, e pelo Departamento de Estatística da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

São oferecidas 20 vagas para doutorado, oportunidade que é destinada a candidatos que possuem o título de mestre. Já para o doutorado direto, há 10 vagas disponíveis, oferecidas para quem completar a graduação e realizar a colação de grau até a data de matrícula no Programa. Para participar, basta acessar o sistema de inscrição por meio deste site. O edital do doutorado está disponível neste link: icmc.usp.br/e/af672. Já o do doutorado direto pode ser acessado aqui: icmc.usp.br/e/530dd.

Criado em 2013, o PIPGEs oferece várias linhas de pesquisa, entre elas machine learning (aprendizado de máquina), modelos de regressão, inferência estatística e probabilidade e processos estocásticos. O principal objetivo é a formação de pesquisadores com atuação direta na modelagem, descrição e estimação de fenômenos aleatórios, assim como sua aplicação na indústria, na medicina e na biologia, entre outras áreas.

Além disso, o Programa estimula o ambiente científico promovendo seminários regulares de pesquisa e, anualmente, realiza o Programa de Verão em Estatística e o Workshop de Métodos Probabilísticos e Estatísticos.

Outros programas – Além do PIPGEs, o ICMC oferece o Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional e o Programa de Pós-Graduação em Matemática. Há, ainda, duas opções de pós-graduação profissionais: o Mestrado Profissional em Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria (MECAI), oferecido pelo Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI), e o Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (ProfMat), oferecido em parceria com a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM).

O Instituto disponibiliza, também, duas opções de pós-graduação à distância, uma é destinada a formar especialistas em computação aplicada à educação e a outra qualifica profissionais na área de ciência de dados.

