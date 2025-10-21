USP cria centro de pesquisa para transformar a gestão pública de São Carlos usando inteligência artificial

Com cerca de 255 mil habitantes, a cidade de São Carlos está localizada no centro de São Paulo, aproximadamente a 240 quilômetros da capital do Estado. - Crédito: Prefeitura Municipal de São Carlos

Transformar São Carlos em uma cidade inteligente, em que as decisões sobre políticas públicas sejam tomadas a partir de dados e evidências científicas, com o apoio de ferramentas de inteligência artificial e modelagem matemática. Esse é um dos principais objetivos do IntegraSanca, que reúne mais de 50 profissionais em uma equipe multidisciplinar incluindo pesquisadores, técnicos, administradores e estudantes.“A ideia do centro é fazer uma integração de todos os sistemas da Prefeitura Municipal de São Carlos em benefício dos cidadãos. Acreditamos que haverá inúmeros ganhos, tais como acesso seguro a dados mais confiáveis, por meio de um portal único, e disponibilização de serviços mais ágeis. Para os servidores municipais, isso também resultará em menos retrabalho e mais tempo para se dedicarem a melhorias e inovações”, explica a coordenadora do IntegraSanca, Kalinka Castelo Branco, vice-diretora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Com sede no ICMC, o IntegraSanca é um dos 83 Centros de Ciências para o Desenvolvimento (CCD) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Criado em parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos, o novo centro tem um orçamento previsto de R$ 9,6 milhões pelos próximos cinco anos. Além de especialistas do ICMC, também participam do centro cientistas de outras unidades de ensino e pesquisa da USP como a Escola Politécnica e a Escola de Artes, Ciências e Humanidades além de pesquisadores vinculados a instituições como a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

Quatro áreas de atuação Para modernizar a gestão pública são-carlense, será preciso investigar e promover a integração e a interoperabilidade de dados do município, possibilitando a comunicação segura, inteligente e eficiente entre os diferentes setores da Prefeitura, facilitando a troca de informações com órgãos estaduais.“Fizemos algumas rodadas de brainstorm para identificar o que seria necessário fazer e descobrir como poderíamos auxiliar. Nessas conversas, percebemos que precisaríamos de quatro áreas associadas, que estão relacionadas ao desenvolvimento e à integração de dados e sistemas”, explica Kalinka. Por isso, as atividades do IntegraSanca englobam quatro subáreas das ciências de computação: banco de dados, inteligência artificial, segurança da informação e engenharia de software.

A integração das bases de dados permitirá o monitoramento mais preciso dos problemas da cidade, além de fomentar a inclusão digital com tecnologias assistivas. “Também precisamos de especialistas em engenharia de software para fazer a integração dos sistemas em que os dados estão alocados e para desenvolver novos sistemas de forma mais acessível. Já a inteligência artificial vai permitir que os processos sejam mais ágeis, que os dados disponíveis possam apoiar a tomada de decisões, além de realizar previsões”, acrescenta a pesquisadora.

Quanto à área de segurança, Kalinka destaca que é fundamental garantir que não existam desvios de dados e informações, assegurando a integração dos sistemas de forma segura. “Temos uma equipe de docentes e pesquisadores de várias universidades que atuam nessas quatro áreas, além de uma equipe de técnicos da prefeitura que vão nos auxiliar a entender melhor cada um desses sistemas, a ver os dados que são gerados”, ressalta a vice-diretora do ICMC.

Resultados esperados “O IntegraSanca não é apenas um projeto tecnológico, mas uma plataforma de transformação social. Com dados integrados e inteligência aplicada, poderemos antecipar demandas, otimizar recursos e entregar serviços com mais qualidade e justiça”, revela o secretário adjunto de Cidade Inteligentes, Cristiano Pedrino.

Já o secretário de Cidade Inteligente e Transparência, Mateus de Aquino, destaca que o IntegraSanca representa uma virada estratégica: “Com a integração de dados e o uso de inteligência artificial, vamos conseguir enxergar São Carlos com mais precisão, entender os gargalos e agir com mais rapidez. É uma ferramenta poderosa para tornar a gestão pública mais eficiente, transparente e conectada com as reais necessidades da população”.

Além da modernização administrativa, o projeto prevê a capacitação de gestores públicos e a formação de profissionais altamente qualificados, criando um ecossistema de inovação que estimula parcerias público-privadas e o surgimento de novas empresas de base tecnológica. “São Carlos é uma cidade que respira conhecimento. Essa parceria com a USP reforça nosso compromisso com uma gestão pública moderna, eficiente e centrada nas pessoas. O IntegraSanca é um investimento no futuro da cidade, que vai impactar diretamente a vida dos cidadãos”, reforça o prefeito Netto Donato.

Lançamento da iniciativa Na próxima quinta-feira, 23 de outubro, às 11 horas, um evento aberto à população acontecerá no Paço Municipal da cidade para marcar o lançamento do IntegraSanca e de outro Centro de Ciência para o Desenvolvimento, voltado à Saúde Hidrossanitária e Qualidade de Vida (SHQV). Criado em parceria com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), o SHQV será coordenado pelo professor Emanuel Carrilho, do Instituto de Química de São Carlos (IQSC) da USP, e conta com a participação do professor André Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho, diretor do ICMC.

Além do IntegraSanca e do SHQV, outros 32 projetos foram aprovados no 4º edital do programa Centros de Ciência para o Desenvolvimento (CCD) da Fapesp, todos voltados à solução de problemas concretos da sociedade paulista. Esse 4º edital prevê um investimento total de R$ 256 milhões e estimulou parcerias entre universidades, órgãos públicos, empresas e organizações sociais para gerar resultados científicos aplicados a desafios estratégicos do Estado de São Paulo.

