USP convida: ICMC abre inscrições para visita monitorada no dia 4 de junho em São Carlos

ICMC abre portas a alunos de ensino médio para conhecerem a USP São Carlos no início de junho (crédito da imagem: ICMC) - Crédito: divulgação

O que preciso fazer para estudar aqui? Como é a vida de um universitário? Quais cursos posso fazer? São perguntas como essas que ecoam com frequência entre alunos do ensino médio, sobretudo aqueles que estão pisando pela primeira vez em um campus universitário. Pensando exatamente em aproximá-los da realidade do ensino superior público, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, convida alunos de escolas públicas para uma visita monitorada no próximo dia 4 de junho, das 14 às 17 horas.

Parte do Programa USP e As Profissões, coordenado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, a iniciativa é gratuita e está com inscrições abertas, voltadas ao público em fase pré-vestibular. Os estudantes terão a oportunidade de uma visita monitorada no ICMC para conhecer os cursos oferecidos e instalações, além de trocar experiências com outros colegas e tirar dúvidas com professores do campus de São Carlos.

Para fazer sua inscrição, basta preencher o formulário disponível neste link: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMYnuNenPHM21rPVyHrLTiktRyvdBuDNBaOkfd8c0LBp1KWA/viewform. Há 80 vagas reservadas para a turma, que podem ser preenchidas individualmente ou em grupo, por escolas, professores, responsáveis ou pelos próprios alunos.

A programação inclui primeiramente uma recepção dos visitantes no Auditório Professor Fernão Stella Rodrigues Germano, localizado no bloco 6, com uma palestra sobre os cursos oferecidos pelo ICMC, além da entrega de materiais (pastas, folders, documentos, etc.) sobre as disciplinas de graduação.

Posteriormente, a turma terá contato com os Grupos de Extensão da USP São Carlos no Hiperespaço Professor Loibel (vão da Biblioteca do ICMC) e fará um tour pelas instalações do Instituto, incluindo visitas ao Museu de Computação Professor Odelar Leite Linhares, à Biblioteca Achille Bassi, às salas de aula e laboratórios didáticos, como o Laboratório de Ensino de Matemática (LEM).

Trata-se de uma oportunidade para esclarecer as dúvidas e se informar com mais propriedade sobre os cursos de graduação oferecidos pelo ICMC. São eles: Ciência de Dados (bacharelado), Ciências de Computação (bacharelado), Ciências Exatas (Licenciatura), Engenharia de Computação, Estatística e Ciência de Dados (bacharelado), Matemática Aplicada e Computação Científica (bacharelado), Matemática (bacharelado e licenciatura) e Sistemas de Informação (bacharelado).

Lembrando que as visitas são de responsabilidade da Comissão de Cultura e Extensão Universitária (CCEx) do ICMC e haverá monitores disponíveis no dia da visita para auxiliar os visitantes.

Da assessoria

Leia Também