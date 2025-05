USP abre inscrições para pós-graduação em Computação e Matemática Computacional

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para o Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional (PPG-CCMC). São oferecidas 85 vagas para mestrado, 59 para doutorado e 30 para doutorado direto, com prazo de inscrição até o dia 22 de maio.

Interessados podem acessar os formulários e editais no site oficial do Programa (icmc.usp.br/pos-graduacao/ppgccmc/ingresso) no item “ alunos regulares”.

Requisitos:

Mestrado e Doutorado Direto: diploma de graduação em Ciências de Computação, Engenharia de Computação, Matemática, Estatística ou áreas correlatas.

Doutorado: título de mestre nas áreas mencionadas.

Processo Seletivo:

Os critérios de avaliação utilizados para o ingresso no mestrado são: formação acadêmica (peso 60%) e análise do Currículo Lattes (peso 60%). Os candidatos que realizarem o Exame Nacional para Ingresso na Pós-Graduação em Computação (POSCOMP) ganham um bônus adicional em sua nota.

No caso do doutorado e doutorado direto, além da avaliação baseada em formação acadêmica (peso 40%) e análise do Currículo Lattes (peso 40%), o candidato deve submeter um projeto de pesquisa correlato às áreas da linha de pesquisa escolhida (peso 20%). Nos três editais, está prevista, ainda, a aplicação de um fator multiplicador de 1,2 sobre a classificação final para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

Nota máxima – O PPG-CCMC é reconhecido com conceito máximo (7) pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) , destacando-se pela formação de mestres e doutores com atuação no Brasil e no exterior. Oferece acesso a bolsas das principais agências de fomento à pesquisa do país (CAPES, CNPq e FAPESP ), além de contar com forte integração com a indústria e projetos de alcance internacional. Oferecido no campus da USP São Carlos, o programa oferece qualidade de vida e um ambiente acadêmico dinâmico, com ampla estrutura da USP à disposição.

Por assessoria de comunicação

