USP abre inscrições para mestrado em Engenharia de Transportes

imagem ilustrativa - Crédito: Freepik

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes (PPG-ET) da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da USP abrirá inscrições para o curso de mestrado com ingresso no 1º semestre de 2026.

O processo seletivo, regido pelo Edital nº 1/2025, oferece 22 vagas. As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pela página do Processo Seletivo, no período de 1º de setembro a 4 de novembro de 2025.

O PPG-ET é referência nacional na área, desenvolvendo pesquisas aplicadas em mobilidade urbana, logística, planejamento de transportes e infraestrutura viária. O programa reúne docentes de destaque e conta com laboratórios avançados voltados ao estudo e à inovação no setor.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail pos-transportes@eesc.usp.br. O edital completo e detalhes do programa estão disponíveis nos links oficiais da EESC.

Leia Também