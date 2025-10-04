(16) 99963-6036
sábado, 04 de outubro de 2025
Cidade

USP abre inscrições para mestrado e doutorado em Matemática

São 20 vagas para cada modalidade, com inscrições abertas até 20 de outubro através de formulário eletrônico

04 Out 2025 - 14h02Por Jessica Carvalho R.
ICMC abre inscrições para mestrado e doutorado em matemática, com 20 vagas para cada modalidade - Crédito: EnvatoICMC abre inscrições para mestrado e doutorado em matemática, com 20 vagas para cada modalidade - Crédito: Envato

Investir em uma pós-graduação de excelência é um passo fundamental para quem deseja trilhar uma carreira acadêmica ou atuar em pesquisa de ponta. No Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos, o mestrado e o doutorado oferecem oportunidades de desenvolvimento científico, produção de conhecimento e inserção em redes internacionais de colaboração. As inscrições para ingresso em 2026 já estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente em formulário eletrônico até às 16 horas do dia 20 de outubro.

São 20 vagas para o mestrado – sendo quatro destinadas a candidatos(as) autodeclarados(as) preto(a) ou pardo(a), e uma para indígenas do Brasil. Também são 20 vagas para o doutorado, com a mesma política de ações afirmativas.

Para se inscrever no mestrado acesse este link  Já para o doutorado, acessem esse link

Os editais completos, com todas as informações sobre documentos exigidos, etapas do processo seletivo e cronogramas, estão disponíveis no site: icmc.usp.br/pos-graduacao/ppgmat/ingresso. A divulgação dos resultados está prevista para o mês de dezembro.

Reconhecido com nota máxima (7) na avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPG-Matemática) se consolidou como um dos mais tradicionais do Brasil desde sua fundação em 1970. O programa é reconhecido como um dos que mais formam mestres e doutores em matemática no país, já contabilizando cerca de 750 titulados. Destaca-se pela excelência em ensino e pesquisa, corpo docente altamente qualificado e infraestrutura de ponta, atraindo talentos do Brasil e exterior.

Informações da assessoria de imprensa

 

