USP abre inscrições para mestrado e doutorado em matemática

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para os processos seletivos de mestrado e vagas de doutorado em matemática, com ingresso previsto para o segundo semestre de 2025. Há 20 disponíveis em cada edital do Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPG-Matemática) , sendo quatro para candidatos autodeclarados pretos e pardos, e uma para indígenas.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente em formulário eletrônico até as 16 horas do dia 15 de maio. Para se inscrever no mestrado acesse este link: https://icmc.usp.br/e/1371d . Já para se inscrever no doutorado, acesse este link: https://icmc.usp.br/e/d9302 . A divulgação dos resultados está prevista para junho.

Os processos seletivos compartilham o desempenho acadêmico dos candidatos, histórico escolar, méritos e distinções, e – no caso do mestrado – a nota da Prova de Matemática Extramuros , realizada em 2023 ou 2024, também entra como mercados avaliativos. Em ambas as eleições, também podem ser indicados pelo candidato até dois nomes para envio de cartas de recomendações. Essa etapa não tem caráter classificatório ou eliminatório.

Para verificar os detalhes do processo seletivo, os documentos exigidos e os cronogramas de cada etapa, basta consultar os editais completos disponíveis no site do Programa: icmc.usp.br/pos-graduacao/ppgmat/ingresso .

Diferenciais – "Ao ingressar no ICMC, o estudante terá contato direto com um corpo docente altamente avançado, que atua em diversas áreas da matemática, promovendo parcerias científicas no Brasil e no exterior. Além disso, o programa oferece bolsas, eventos, complementos e incentivo constante à pesquisa, explica a professora Regilene Delazari dos Santos Oliveira, coordenadora do PPG-Matemática do ICMC .

A professora também destaca que um dos diferenciais do programa é sua localização: "São Carlos é uma cidade universitária no interior de São Paulo, que tem tudo o que os estudantes precisam: infraestrutura completa, segurança, natureza, custo de vida acessível e uma comunidade jovem e acolhedora. Ideal para quem quer estudar em alto nível sem abrir mão de uma rotina leve e saudável".

Fundado em 1970, o Programa é um dos mais tradicionais do país. Reconhecido com conceito máximo (7) na última avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) , possui excelência científica destacada em nível internacional.

