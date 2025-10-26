(16) 99963-6036
USP abre inscrições para curso gratuito sobre supercomputadores aplicado à IA e simulações científicas

26 Out 2025 - 20h14Por Jessica Carvalho R
USP abre inscrições para curso gratuito sobre supercomputadores aplicado à IA e simulações científicas - Crédito: Envato Crédito: Envato

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas até o dia 31 de outubro para o curso de extensão Infraestrutura Computacional para IA e Usabilidade de Containers. A formação é gratuita, 100% online e oferece 75 vagas.

Voltado a pesquisadores, pós-graduandos e profissionais que atuam com inteligência artificial, simulações científicas e análise de grandes volumes de dados, o curso será realizado de 10 a 19 de novembro, com aulas ao vivo pelo Google Meet.

A iniciativa é promovida em parceria com o Centro de Inteligência Artificial (C4AI-USP) e tem como objetivo capacitar os participantes no uso de supercomputadores e clusters de alto desempenho, como o Arandu, utilizado em pesquisas avançadas na Universidade.

Para participar, é necessário ter conhecimento prévio em C, C++ e Python, além de familiaridade com Linux e containers Docker. Também é solicitado o envio do Currículo Lattes indicando experiência na área.

De acordo com o coordenador do curso, professor Júlio Cezar Estrella, o conteúdo ajudará a comunidade científica a utilizar com mais eficiência a infraestrutura de ponta disponível na USP para rodar modelos complexos de IA e experimentos científicos de larga escala.

Com 16 horas de duração, o curso é estruturado em quatro módulos que incluem atividades práticas na infraestrutura do cluster do C4AI, abordando desde conceitos de HPC até execução e gerenciamento de tarefas com Slurm.

As inscrições devem ser feitas pelo Sistema Apolo.

Inscrições até 31 de outubro: https://abre.ai/nT41
Confira o conteúdo completo do curso: https://abre.ai/nT5Q
Dúvidas? Escreva para jcezar@icmc.usp.br

 

