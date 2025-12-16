(16) 99963-6036
USP abre inscrições para curso gratuito de programação voltado a meninas durante as férias

16 Dez 2025 - 08h20Por Jéssica C.R.
A Universidade de São Paulo (USP) está com inscrições abertas para o Curso de Férias Meninas Programadoras Multidisciplinar, iniciativa online e gratuita voltada a estudantes que já concluíram ou estão cursando o ensino médio e que se identificam com o gênero feminino ou não-binário. O prazo para inscrição vai até o dia 21 de dezembro.

Com foco na inclusão e no incentivo à participação feminina na área de tecnologia, o curso será realizado de 5 a 31 de janeiro de 2026, totalmente a distância. As aulas ao vivo acontecerão às terças e quintas-feiras, das 15h às 17h, além de monitorias diárias, que garantem acompanhamento contínuo das participantes ao longo da formação.

Durante o curso, as alunas terão contato com os fundamentos das linguagens de programação Python e Scratch, desenvolvendo projetos práticos que dialogam com temas como diversidade, inclusão e interdisciplinaridade.

Segundo a professora Maria da Graça Pimentel, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, a iniciativa vai além do aprendizado técnico. O programa inclui rodas de conversa síncronas, pensadas como espaços de troca de experiências sobre trajetórias, desafios e oportunidades na área de tecnologia.

Ao final das atividades, as participantes que cumprirem os requisitos receberão certificado de extensão da USP, com carga horária de 40 horas.

Mais informações sobre o curso estão disponíveis em:
https://icmc.usp.br/e/zn21x

As inscrições devem ser feitas pelo Sistema Apolo da USP, no link:
https://icmc.usp.br/e/ypqpx

Assessoria de imprensa

