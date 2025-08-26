(16) 99963-6036
USP abre inscrições para curso gratuito de análise de dados usando a linguagem de programação SQL

As aulas serão realizadas às quintas-feiras, de 28 de agosto a 30 de outubro, a partir das 16 horas, com transmissão pelo YouTube

25 Ago 2025 - 19h09Por Jéssica C.R.
O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para um curso gratuito de análise de dados usando a linguagem de consulta estruturada (SQL) . A atividade é voltada para estudantes e específicos em ciência de dados que já possuem conhecimentos básicos de programação.

Promovidas pelo grupo de extensão DATA , as aulas serão realizadas semanalmente, às quintas-feiras, das 16 às 18 horas, de 28 de agosto a 30 de outubro. Os encontros ocorreram presencialmente no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, do ICMC, mas também há a possibilidade de acompanhar todo o conteúdo do formulário online no canal do DATA no YouTube .

A iniciativa tem como objetivo fazer com que os participantes sejam capazes de consultar, manipular e interpretar informações em bancos de dados relacionais. A proposta é desenvolver competências práticas no uso da linguagem SQL, de modo que os alunos possam resolver problemas reais e identificar padrões, contribuindo para tomadas de decisões mais assertivas em diferentes contextos.

Não é necessário se inscrever para participar do curso, já que as aulas são abertas. Mas quem deseja receber certificado de participação precisa ter ao menos 70% de presença e preencher este formulário: https://icmc.usp.br/e/cae06 . 

