USP abre inscrições para curso gratuito de análise de dados usando a linguagem de programação SQL

A iniciativa tem como objetivo capacitar os participantes para consultar, manipular e interpretar informações em bancos de dados relacionais. (crédito da imagem: Envato) -

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para um curso gratuito de análise de dados usando a linguagem de consulta estruturada (SQL) . A atividade é voltada para estudantes e específicos em ciência de dados que já possuem conhecimentos básicos de programação.

Promovidas pelo grupo de extensão DATA , as aulas serão realizadas semanalmente, às quintas-feiras, das 16 às 18 horas, de 28 de agosto a 30 de outubro. Os encontros ocorreram presencialmente no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, do ICMC, mas também há a possibilidade de acompanhar todo o conteúdo do formulário online no canal do DATA no YouTube .

A iniciativa tem como objetivo fazer com que os participantes sejam capazes de consultar, manipular e interpretar informações em bancos de dados relacionais. A proposta é desenvolver competências práticas no uso da linguagem SQL, de modo que os alunos possam resolver problemas reais e identificar padrões, contribuindo para tomadas de decisões mais assertivas em diferentes contextos.

Não é necessário se inscrever para participar do curso, já que as aulas são abertas. Mas quem deseja receber certificado de participação precisa ter ao menos 70% de presença e preencher este formulário: https://icmc.usp.br/e/cae06 .

