USP abre inscrições para bolsa de pós-doutorado em sistemas dinâmicos com remuneração de R$ 12 mil

Estão abertas até o dia 20 de junho as inscrições para uma bolsa de pós-doutorado em sistemas dinâmicos no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP São Carlos. A oportunidade é oferecida no âmbito do projeto “Previsão de Transições Críticas em Redes Dinâmicas Complexas: Redução e Aprendizagem”, financiado pela FAPESP, em parceria com o Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), do Reino Unido.

A bolsa, no valor de R$ 12 mil mensais, tem duração inicial de um ano, com possibilidade de renovação por mais um. O selecionado trabalhará sob supervisão do professor Tiago Pereira (ICMC-USP), em colaboração com renomados pesquisadores britânicos: Matteo Tanzi (King's College London), Jeroen Lamb, Sebastian van Strien e Dmitry Turaev (Imperial College London).

Segundo os docentes do ICMC, a proposta prevê orientação conjunta e intercâmbio internacional, com visitas programadas entre os grupos de pesquisa do Brasil e do Reino Unido. “A ideia é que essa bolsa seja coorientada por pesquisadores britânicos que já têm uma relação próxima com o nosso grupo. Eles já vieram ao Brasil e ministraram cursos, e a expectativa é que essa colaboração se intensifique”, destacam.

A vaga é destinada a doutores em matemática ou áreas correlatas, com experiência em ao menos um dos seguintes campos: sistemas sonoros aleatórios, teoria ergódica ou sistemas dinâmicos em redes. São bem-vindos tanto candidatos com perfil teórico quanto aqueles com forte atuação computacional.

As inscrições são abertas a brasileiros e estrangeiros. Para participar, os interessados devem enviar currículo atualizado e duas cartas de recomendação para o e-mail: tiago@icmc.usp.br, até o dia 20 de junho.

A renovação da bolsa dependerá da avaliação do desempenho do bolsista durante o primeiro ano. “Não esperamos necessariamente um artigo publicado nesse período, mas sim engajamento, vontade de aprender e desenvolvimento técnico. Isso será analisado por um comitê formado por membros da USP e do Imperial College”, explica o professor Tiago Pereira.

Leia Também