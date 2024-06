USP abre inscrições para a 1ª Escola de Inverno em programação web para meninas

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas, até o dia 6 de agosto, para a 1ª edição da Escola de Inverno em Programação Web para Meninas. Na atividade, alunas do ensino médio antenadas ao mundo da Programação e Web Design terão acesso a um curso on-line gratuito sobre o tema. A iniciativa oferece 100 vagas no total, e as interessadas devem se candidatar por meio do Google Forms.

O curso tem como objetivo incentivar a participação de garotas nas áreas de Computação, Tecnologia e/ou Ciências Exatas por meio da transmissão de conhecimentos que servirão de base para as estudantes. Para participar, basta a aluna estar cursando regularmente o ensino médio, ter acesso à internet via celular ou computador, possuir uma conta Google, identificar-se como mulher, mulher trans ou não-binária e enviar um vídeo de motivação para a organização do ICMC.

A USP salienta que é recomendável a participante ter experiência básica em Programação, através de portfólios ou projetos, ser egressa de iniciativas como TechSchool/Tech Girls ou Meninas Programadoras ou ter participado de competições relacionadas à área de tecnologia.

O curso é um projeto vinculado ao Grupo de Alunas nas Ciências Exatas (GRACE), projeto de extensão do ICMC, e será realizado em formato 100% digital. As aulas começarão no dia 17 de agosto e têm final previsto para 20 de dezembro, totalizando quatro meses de aprendizado.

A aula inicial será ao vivo para que as alunas possam conhecer as diretrizes e tirar suas dúvidas a respeito do curso com a equipe organizadora e de monitoria do ICMC. Na sequência do planejamento da Escola, as sessões serão assíncronas, ou seja, estarão disponíveis no formato de videoaulas na plataforma Google Classroom para as estudantes assistirem quando e onde quiserem.

A USP disponibiliza monitorias para as estudantes todos os dias em horários agendados, de segunda a sexta-feira, que serão divulgados exatamente na aula inicial. Ao término do curso, as participantes receberão um certificado e haverá ainda a entrega dos projetos finais das meninas.

Coordenadora do curso, a professora Lina Garcés afirma que a Escola de Inverno em Programação é uma oportunidade para meninas adolescentes que já tiveram contato com a área continuar seus estudos antes mesmo de ingressarem na universidade.

“A gente espera que seja um sucesso. Atualmente temos uma demanda reprimida de meninas que desejam participar desse tipo de iniciativa. E as propostas ativas que temos feito até agora são para fundamentos de Programação, ou seja, uma introdução à Programação e à Tecnologia. As meninas que participam desses cursos iniciais e desejam continuar seus estudos não têm muitas opções. Então, a Escola de Inverno para o Desenvolvimento Web visa dar uma possibilidade para essas meninas continuarem seus estudos avançando seu conhecimento na área”, completa a professora do Departamento de Sistemas de Computação do ICMC.

Vale reforçar que a Escola de Inverno em Programação Web para Meninas é um projeto financiado pela Comissão de Cultura e Extensão Universitária (CCEx) do ICMC, a qual faz parte do Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão do Campus da USP São Carlos.

