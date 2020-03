USP abre concurso para professores: duas vagas na área de matemática aplicada e estatística

Os selecionados atuarão na área de conhecimento matemática e estatística aplicadas à indústria - Crédito: Nilton Junior/ArtyPhotos

Estão abertas, até às 17 horas do dia 4 de maio, as inscrições para o concurso público que oferece duas vagas de professor doutor no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Os selecionados atuarão no Departamento de Matemática Aplicada e Estatística, na área de conhecimento matemática e estatística aplicadas à indústria. Ambos serão contratados em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, com salário de R$ 11.069,17, referente ao mês de maio de 2019.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via internet pelo link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. Para mais detalhes sobre documentações, provas e prazos, acesse o edital completo disponível no site do ICMC: icmc.usp.br/e/3292f.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também