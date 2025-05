USF’s do Astolpho e Munique sofrem com falta de telefone

USF do Astolpho e do Munique estão sem telefone - Crédito: Marcos Escrivani

Um problema que tem sido recorrente. Pelo menos na opinião de usuários das Unidades de Saúde da Família (UFS) que atendem pacientes do Jardim Munique e Conjunto Residencial Astolpho Luís do Prado e que funcionam em um mesmo prédio na rua João de Lourenço.

O problema: as duas unidades estão sem atendimento por telefone e o problema, apontam usuários que entraram em contato com o São Carlos Agora, é recorrente. De acordo com uma dona de casa que pediu anonimato, há pelo menos três semanas não consegue falar com funcionárias da USF do Astolpho. “Desde o início de maio eu tento e nada. Então, tenho que ir obrigatoriamente no prédio e largar minha casa”, disse.

A reportagem obteve informações ainda que não é a primeira vez que as duas USF ficam sem telefone. Nos três meses finais de 2024 o problema se repetiu e foi somente regularizado em janeiro. Porém, a falta de telefone voltou a ocorrer.

Sem informações

A reportagem, ainda, para constatar a veracidade da informação tentou ligar nas USF’s e de fato as ligações não eram completadas. No imóvel, ao questionar funcionários, foi confirmado que, de fato, não havia linha telefônica disponível.

Por fim, um servidor que pediu sigilo, disse que a falta do telefone prejudica o atendimento, pois dúvidas e informações poderiam ser agilizadas por tal iniciativa. “Mas todos, necessariamente, têm que vir aqui para obter qualquer tipo de informações”, afirmou.

