terça, 09 de setembro de 2025
Cidade

Urubu provoca curto-circuito e deixa moradores sem energia na rua 13 de Maio

09 Set 2025 - 16h37Por Jessica Carvalho R.
Urubu provoca curto-circuito e deixa moradores sem energia na rua 13 de Maio - Crédito: Davi Rodrigues Crédito: Davi Rodrigues

Um urubu causou um incidente elétrico e deixou parte da Rua 13 de Maio, em São Carlos, sem energia nesta terça-feira (9).

O animal entrou em contato com a rede elétrica e provocou um curto-circuito, resultando em um forte estouro que assustou moradores.

Segundo relatos de vizinhos, o impacto teria danificado um transformador. “Teve um estouro muito forte, acho que o transformador queimou por esse curto do urubu”, contou um morador que aguardava o restabelecimento do fornecimento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não conseguiu retirar o animal, que já estava morto após o choque. A concessionária de energia foi chamada para realizar os reparos e normalizar o abastecimento na região.

 

 

