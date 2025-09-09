Urubu provoca curto-circuito e deixa moradores sem energia na rua 13 de Maio

Crédito: Davi Rodrigues
Um urubu causou um incidente elétrico e deixou parte da Rua 13 de Maio, em São Carlos, sem energia nesta terça-feira (9).
O animal entrou em contato com a rede elétrica e provocou um curto-circuito, resultando em um forte estouro que assustou moradores.
Segundo relatos de vizinhos, o impacto teria danificado um transformador. “Teve um estouro muito forte, acho que o transformador queimou por esse curto do urubu”, contou um morador que aguardava o restabelecimento do fornecimento.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não conseguiu retirar o animal, que já estava morto após o choque. A concessionária de energia foi chamada para realizar os reparos e normalizar o abastecimento na região.