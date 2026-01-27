URE investiga pacotes de feijão dentro da validade encontrados jogados ao lado de córrego

Pacotes que seriam utilizados na merenda escolar estão dentro do prazo de validade - Crédito: SCA

Saiba Mais São Carlos Mais de 20 pacotes de feijão são encontrados abandonados às margens de córrego

A Unidade Regional de Ensino (URE) de São Carlos instaurou uma apuração preliminar para investigar o descarte de mais de 20 pacotes de feijão encontrados abandonados ao lado de um córrego, na Rua Geminiano Costa, em São Carlos. Os alimentos estavam próximos a uma praça e dentro do prazo de validade.

Os pacotes trazem a indicação de “proibida a venda” e informam que o produto pertence à Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. A situação foi registrada por moradores da região, que demonstraram preocupação com o desperdício de alimentos da merenda escolar e com possíveis riscos ambientais, já que o descarte ocorreu próximo a um curso d’água.

Até o momento, não há informações sobre a origem dos produtos nem sobre quem teria sido responsável pelo descarte irregular.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que a URE de São Carlos iniciou a apuração para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e identificar os responsáveis. A pasta lamentou o episódio e reforçou que a merenda escolar deve ser utilizada de forma integral, seguindo os protocolos estabelecidos.

A Secretaria destacou ainda que, quando o descarte de alimentos for necessário, ele deve obedecer às orientações específicas do sistema que controla a entrada e saída dos produtos.

NOTA NA INTEGRA

A Unidade Regional de Ensino (URE) de São Carlos instaurou uma apuração preliminar para verificar as circunstâncias do ocorrido e identificar os responsáveis. A Seduc-SP lamenta o ocorrido e reforça que a merenda escolar deve ser utilizada de forma integral, seguindo o protocolo. Quando o descarte for necessário, ele deve seguir orientações específicas do sistema que controla entrada e saída de produtos.

Leia Também