Urba investirá R$ 8 milhões em loteamento exclusivo em São Carlos

A região do Parque Faber receberá nos próximos meses um condomínio fechado de lotes com a chegada da Urba, empresa do grupo MRV&CO, em São Carlos. A empresa especialista em loteamentos de alta qualidade em localizações estratégicas está investindo cerca de R$ 8 milhões para implantação do “Monte das Araucárias”.

O condomínio fechado contará com a exclusividade de 141 lotes com áreas a partir de 300 m², além de lotes comerciais na área externa, tudo em frente a Avenida Bruno Ruggiero Filho, um dos locais com maior fluxo de São Carlos.

Do montante a ser investido, mais de R$ 2 milhões serão referentes a obras de infraestrutura urbana para ampliação de redes de água e esgoto do bairro e construção de uma avenida na região em uma parceria público privada.

Ao todo serão mais de 69 mil metros quadrados de nova área urbanizada em uma das regiões que mais se valorizam no mercado imobiliário em São Carlos, a poucos minutos do Shopping Iguatemi.

O empreendimento da Urba está em fase de pré-lançamento que contará com a exclusividade de vendas da Roca Imóveis, imobiliária conceituada há mais de 42 anos no mercado da cidade. As obras tiveram início no último dia 20 e já estão abertas para visitação.

A companhia adotou medidas para que pessoas interessadas possam conhecer a estrutura de forma remota, sem necessidade de deslocamentos em tempos de pandemia. É possível realizar visita virtual do projeto e receber informações via telefone e WhatsApp.

A Urba já vem consolidando sua atuação no interior do estado de São Paulo após lançamentos e entregas bem-sucedidas nas cidades de Álvares Machado, Amparo, Araraquara e Ribeirão Preto. No país já soma 6.500 unidades lançadas e 4.600 entregues, com presença em mais de 16 cidades de 5 estados.

Segundo o gestor executivo Comercial da Urba, Gustavo Paixão, o Monte das Araucárias será um condomínio focado em exclusividade e qualidade de vida. “Nosso projeto foi estruturado para o conforto com apenas 141 lotes que terão à disposição lazer de luxo com piscinas, áreas gourmet e várias outras opções. A região do Parque Faber é desejo de moradia de muitos são-carlenses e nossa estreia na cidade será com um produto realmente diferenciado”, explicou.

Para saber mais informações é necessário realizar o cadastro no site montedasaraucarias.com.br ou pelos números 4020-6868 (telefone) ou (31)4020-6868 (WhatsApp).

