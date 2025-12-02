UPAS garantem alimentação e cuidados completos a pacientes que aguardam transferência pela CROSS

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) de São Carlos, apesar de não serem unidades de internação, têm garantido assistência integral aos pacientes que aguardam transferência para hospitais por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS). O sistema estadual é responsável por organizar e distribuir vagas de média e alta complexidade, incluindo internações, cirurgias e exames, conforme critérios de urgência e gravidade.

Entre os cuidados oferecidos nas UPAS, a alimentação adequada se destaca como essencial para manter a estabilidade clínica dos usuários. De acordo com Daniele Robles Antoneli, diretora de Gestão do Cuidado Hospitalar, as unidades oferecem cinco tipos de dietas, sempre mediante prescrição médica: geral, pediátrica, líquida, leve e pastosa. A alimentação também é fornecida aos acompanhantes de crianças que aguardam transferência.

“Quando o enfermeiro assume o plantão, ele verifica quantos pacientes estão inseridos na CROSS, qual dieta foi prescrita pelo médico e quantos aguardam resultados de exames laboratoriais, que também têm direito à alimentação”, explicou Daniele.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, ressaltou que em algumas situações a dieta não é liberada, seguindo orientações médicas de jejum absoluto. “É uma necessidade clínica. Hoje acompanhei pessoalmente a entrega das dietas. Todos os usuários do SUS que aguardam internação em uma das nossas três UPAS recebem cuidados completos, tanto em medicação quanto em alimentação adequada”, afirmou.

O prefeito Netto Donato reforçou o compromisso da gestão com o acolhimento e a humanização. “Nosso compromisso é garantir que cada cidadão de São Carlos receba atendimento digno, humanizado e com qualidade em todas as etapas do cuidado. Sabemos que a espera por uma vaga via CROSS pode ser um momento delicado para o paciente e para a família, e por isso determinamos que as UPAS ofereçam todo o suporte necessário. Cuidar das pessoas é o que nos move”, declarou.

