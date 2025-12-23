UPAs de São Carlos terão horário especial para curativos durante recesso de fim de ano

UPA Cidade Aracy - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, entre os dias 23 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, será realizada uma readequação temporária da rotina assistencial nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Vila Prado, Cidade Aracy e Santa Felícia.

De acordo com o comunicado oficial, a mudança ocorre em razão do aumento no fluxo de atendimentos nessas unidades durante o período de fim de ano. Com isso, os curativos passarão a ser realizados exclusivamente das 7h às 12h30 nas UPAs citadas.

A SMS esclarece que a medida tem como objetivo otimizar a organização dos serviços, garantir maior fluidez nos atendimentos de urgência e preservar a qualidade da assistência prestada à população.

Ainda segundo a secretaria, após o término do período, os atendimentos retornarão ao fluxo normal nas unidades da Atenção Básica. A orientação é para que os usuários fiquem atentos aos horários e busquem atendimento conforme a necessidade clínica.

Leia Também