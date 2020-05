UPA do Santa Felícia passa por reforma geral e população elogia ação da Prefeitura

Crédito: Marcos Escrivani

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Santa Felícia passou por uma reforma geral para que possa oferecer melhor atendimento a população que necessita de atendimento médico.

Com exclusividade, na manhã desta quarta-feira, 13, o Secretário Municipal de Esportes e Cultura (Smec), Edson Ferraz, detalhou as obras que foram feitas pela Prefeitura Municipal em um custo aproximado de R$ 90 mil (via Prohab).

Segundo Ferraz as obras duraram 15 dias e foram realizadas em abril. “Desde a inauguração, até então, nenhuma obra tinha sido feita”, relatou. “Foi trocada toda a fiação elétrica, o calçamento no entorno refeito, bem como o estacionamento para os veículos reformado, pois muita poeira ia para dentro da unidade. O forro foi consertado, bem como a pintura”, detalhou o secretário.

BEM-ESTAR E CONFORTO

Indagado sobre os motivos que levaram a Prefeitura a realizar tais obras, Ferraz relatou que o principal motivo é o bem-estar e conforto da população que necessita de cuidados médicos.

“A UPA é um local de atendimento público e tem que ser bem cuidado. A necessidade em deixar em boas condições é para que todas as pessoas se sintam confortável e amparada. É horrível estar em um local onde não há segurança e não esteja limpo”, afirmou.

Ferraz garantiu ainda que a população elogiou tais ações da Prefeitura Municipal que irá realizar nas próximas semanas reformas nas UPAs da Vila Prado e do Cidade Aracy.

“Já conversamos com o prefeito Airton Garcia (PSB) e iniciamos os trabalhos para ver o que será feito nas duas unidades. A proposta é deixar ambas para que possa proporcionar dignidade e conforto para quem necessitar de atendimento médico”, garantiu.

