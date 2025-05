UPA da Zona Leste deve ser construída na antiga Fazenda Hotel

UPA: unidade é um dos componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde, e integra a rede de serviços pré-hospitalares fixos - Crédito: Foto: Marcelo Pereira/SECOM/Agência Brasil

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Zona Leste deve ser construída no local onde existia antigamente a Fazenda Hotel, ao lado da FADISC (Faculdade de Direito de São Carlos), nas proximidades do Jardim Sabará na Rua Marino da Costa Terra. A informação foi confirmada na manhã desta terça-feira, 6 de maio, pelo assessor de Infraestrutura Urbana do prefeito Netto Donato, João Muller.

“Temos debatido com o prefeito Netto e já existe um projeto para a construção da UPA da Zona Leste no antigo Fazenda Hotel. Esta nova UPA vai desafogar totalmente a demanda pelos serviços da UPA do Santa Felícia. Hoje todos os moradores de Douradinho, São Rafael, Maria Estela Fagá, Tangará, Munique, Coqueiros e São Carlos 8 procuram a UPA do Santa Felícia para atendimento de emergência”, destaca Muller.



O anúncio foi feito durante entrevista de Muller à emissora de rádio Jovem Pan FM. A construção da UPA da Zona Leste foi um compromisso assumido pelo então candidato Netto e consta do seu plano de governo. A UPA da Zona Leste é um projeto que existe desde o período em que foram construídas as duas primeiras UPAs de São Carlos (Vila Prado e Santa Felícia) nos governos dos prefeitos Oswaldo Barba e Paulo Altomani. A terceira UPA foi inaugurada no governo do prefeito Airton Garcia.



O QUE É UMA UPA - A Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h é um dos componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde, e integra a rede de serviços pré-hospitalares fixos para o atendimento às urgências.



Presta atendimento resolutivo e qualificado a pacientes com condições clínicas graves e não graves, além de prestar o primeiro atendimento a casos cirúrgicos e traumáticos, estabilizando os pacientes e conduzindo a avaliação diagnóstica inicial para determinar a conduta adequada, garantindo o encaminhamento dos pacientes que necessitam de tratamento em outras unidades de referência.



A UPA 24h opera ininterruptamente, 24 horas por dia, todos os dias da semana, com uma equipe multiprofissional qualificada e adaptada às demandas específicas de cada região, encaminhando os pacientes para internação em hospitais de retaguarda, garantindo a continuidade do cuidado por meio da regulação do acesso assistencial.

O componente concentra os atendimentos de saúde de complexidade intermediária, integrando-se com a atenção básica, hospitalar, domiciliar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, formando uma rede de assistência organizada e integrada.



IMPLANTAÇÃO - A definição de implantação de uma UPA 24h, em dada região de saúde, passa pelos Planos de Ação Regional de Atenção as Urgências, que são amplamente discutidos e aprovados na Comissão Intergestora Bipartite (CIB) e posterior encaminhamento ao Ministério da Saúde. Na construção deste Plano são discutidos todos os equipamentos de serviços disponíveis e as demandas por novas Unidades de Saúde locais.

O pleito deve fazer parte dos estudos locais, regionais e estaduais e na medida da existência de recursos orçamentários tanto do município quanto do Estado e União serão atendidos com a execução dos Planos, se aprovados.

HABILITAÇÃO - O processo de habilitação de uma UPA 24h é realizado junto à Secretaria Estadual de Saúde de sua região, tendo em vista a publicação da Portaria GM/MS 1.997, de 24 de novembro de 2023, que descentralizou os procedimentos de habilitação, cabendo agora às Secretarias Estaduais de Saúde a análise e aprovação dos requerimentos de serviços na rede de urgência, bem como o encaminhamento ao Ministério da Saúde para homologação a ser realizada por meio do Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde (SAIPS).



QUALIFICAÇÃO - É o processo pelo qual o serviço já homologado cumpre requisitos de qualificação estabelecidos em Portaria, passando a fazer jus a um incremento dos valores de custeio. A qualificação deve ser renovada a cada 03 anos mediante novo processo de avaliação pela CGURG, após aprovação de solicitação cadastrada no Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde (SAIPS).

Veja exemplos de quando o cidadão deve procurar uma UPA 24h:

Febre alta, acima de 39ºC;

Fraturas e cortes com pouco sangramento;

Infarto e derrame;

Queda com torsão e dor intensa ou suspeita de fratura;

Cólicas renais;

Falta de ar intensa;

Crises Convulsivas;

Dores fortes no peito;

Vômito constante.

Implantação

