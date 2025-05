UPA Cidade Aracy passa a distribuir medicamentos aos finais de semana e feriados

Remédios serão distribuídos aos finais de semana na UPA -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, passa a oferecer, a partir deste sábado (31/05), a dispensação de medicamentos na nova farmácia da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cidade Aracy aos finais de semana e feriados. O objetivo é facilitar o acesso da população aos medicamentos prescritos em atendimentos de urgência e emergência realizados nesses dias.

De acordo com a Secretaria de Saúde, serão disponibilizados medicamentos de uso agudo, como analgésicos, antibióticos e anti-inflamatórios, conforme disponibilidade de estoque e mediante apresentação de receita médica emitida pela rede pública. Os medicamentos de uso contínuo (tratamento crônico) continuam sendo distribuídos nas farmácias das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e das Unidades de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira.



Segundo José Vitor dos Santos Bassetto, diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica, a dispensação seguirá os protocolos definidos pela Portaria SMS nº 071.2024. “A farmácia da UPA Aracy solicitará ao almoxarifado apenas os medicamentos listados na portaria, priorizando os mais utilizados em atendimentos de pronto-socorro. Esta seleção foi feita com base nos principais medicamentos prescritos em unidades de urgência e poderá ser revisada de acordo com a demanda”, explica Bassetto.



O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, destacou que a implantação do serviço atende um pedido do prefeito Netto Donato. “A ideia é facilitar a vida dos usuários que são atendidos no final de semana e recebem prescrição médica. Muitos não têm condições de esperar até a segunda-feira para retirar esses medicamentos nas unidades básicas ou de saúde da família para iniciar o tratamento, especialmente em casos agudos. Dessa forma ampliamos o acesso da população a medicamentos essenciais em momentos de maior vulnerabilidade”, afirma Pilha.



De acordo com Daniele Robles Antoneli, do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar, a farmácia da UPA Cidade Aracy funcionará aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 13h e das 14h às 20h. “A medida começa a valer neste sábado, 31 de maio”, confirmou a diretora.

A relação de medicamentos disponíveis para dispensação pode ser consultada no arquivo anexo.

Leia Também