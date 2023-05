UPA Cidade Aracy estará com o atendimento suspenso no plantão diurno na terça-feira

UPA do Cidade Aracy - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, na próxima terça-feira (16/05), a Unidade de Pronto Atendimento – UPA Cidade Aracy estará com o atendimento suspenso no plantão diurno, das 7h às 19h, por conta do início da reforma do respectivo prédio público.

No mesmo dia, o retorno do atendimento de urgência e emergência acontecerá às 19h no Centro da Juventude “Lauriberto José Reyes”, localizado ao lado da própria UPA. O Centro da Juventude, por sinal, será o local de atendimento também nos dias subsequentes – diurno e returno – enquanto perdurar a reforma da unidade.

Cabe ressaltar também que, durante as obras, o atendimento odontológico da UPA Cidade Aracy estará suspenso, devendo o munícipe, em caso de urgência, procurar as UPAS Santa Felícia ou Vila Prado.

