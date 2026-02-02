Univesp oferece mais de 24 mil vagas no Vestibular 2026

Crédito: divulgação

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), abre nesta segunda (02/02), às 10h, as inscrições para 24.029 vagas do Vestibular anual 2026, destinadas a 456 polos, de 386 municípios (capital, interior e litoral). São oferecidos dez cursos gratuitos: Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação e o novo curso de Inteligência Artificial (Eixo de Computação), e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção). As inscrições terminam no dia 11/03, às 23h59, e devem ser feitas pelo site: vestibular.univesp.br. A prova (objetiva e redação) ocorrerá no dia 26/04, às 13h, e os locais oficiais serão divulgados no dia 15/04, a partir das 10h. O início das aulas está previsto para o final de junho de 2026. Neste ano, a Univesp ofertou ainda 2.956 vagas para o Provão Paulista.

O custo da inscrição é de R$ 47,50. Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula. No preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos devem cumprir todas as etapas previstas, responder o questionário socioeconômico, indicar o CPF e seus dados pessoais. Também será possível, caso queiram, fornecer os números de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2023, 2024 e 2025, para que os resultados sejam considerados na prova objetiva e integrados à nota final. O processo seletivo contará ainda com o Sistema de Pontuação Acrescida para Pretos, Pardos e Índios (PPI) e para alunos que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas.

Das 10h do dia 02/02, até as 23h59 do dia 06/02, as pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar isenção da taxa. No mesmo período, também será concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição, em conformidade com a Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro de 2007, aos candidatos que preencham cumulativamente, os seguintes requisitos: estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e que recebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou desempregados há mais de 12 meses. Os benefícios são concedidos no site do vestibular. No momento da inscrição, basta clicar em “redução de taxa” ou “isenção”.

O candidato poderá obter confirmação do pagamento e a efetivação de sua inscrição, no portal vestibular.univesp.br na “Área do Candidato”, após cinco dias úteis. Para qualquer outra informação ou dúvidas, deverá contatar a Central de Atendimento ao candidato da Vunesp, via chat online, mensagens para o Fale Conosco do site vestibular.univesp.br ou, ainda, pelo telefone (11) 3874-6300 em dias úteis, das 08h às 18h.

O gabarito oficial será divulgado em 27/04, a partir das 15h, no site do vestibular. A publicação oficial do resultado e a primeira chamada ocorrerá em 01/06, a partir das 15h.

Cursos

No Eixo de Computação, os cursos são de Bacharelado em Tecnologia da Informação - BTI (duração de três anos), Bacharelado em Ciência de Dados (quatro anos), Bacharelado em Engenharia de Computação (cinco anos) e a novidade deste ano: Bacharelado em Inteligência Artificial (quatro anos). No curso, o egresso é capaz de projetar e gerenciar modelos de IA aplicados a diferentes contextos, como automação, visão computacional, processamento de linguagem natural e sistemas preditivos. Até um ano e meio o ciclo é básico, com a possibilidade de migração entre os cursos do eixo, de acordo com o Projeto Pedagógico (PPC).

Já os ingressantes nas Licenciaturas, cursarão um ano de ciclo básico, com opção de mudança na habilitação a partir do segundo ano em Letras, Matemática ou Pedagogia (todos com quatro anos de duração). Os que optarem pelo Eixo de Negócios e Produção irão cursar um ano básico e, no segundo, farão a opção definitiva entre Tecnologia em Processos Gerenciais (três anos), Bacharelado em Administração (quatro anos) ou Bacharelado em Engenharia de Produção (cinco anos).

De acordo com o presidente da Univesp, professor Marcos Borges, o modelo de ingresso garante ao aluno ingressante mais flexibilidade para a escolha, melhor entendimento do itinerário formativo, além da integração com graduandos de outras habilitações, o que contribui para sua formação e no desenvolvimento de projetos integradores. “Em 2026, a grande novidade é o curso focado em Inteligência Artificial. Conhecer e usar o potencial da IA é essencial para qualquer país que queira se desenvolver nos dias de hoje. A tecnologia amplia nossa capacidade de pensar, criar e transformar. Utilizada de forma correta, contribui para o desenvolvimento econômico e social, e pode ser aplicada em qualquer profissão. Vale destacar que todos os programas e cursos da universidade são direcionados para apoiar o estudante em seu processo de formação, garantir a qualidade e preparar o profissional para o mercado de trabalho”, afirma.

Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com facilitadores. Já os polos, são espaços físicos onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades, como provas e discussões em grupo. No local, podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e esclarecimento de dúvidas. Todas as videoaulas também podem ser acessadas pelo canal do YouTube: https://www.youtube.com/user/univesptv .

Saiba mais sobre os cursos: Cursos _ Univesp |

CONFIRA TABELA DE VAGAS POR POLO, NO LINK: https://univesp.br/sites/58f6506869226e9479d38201/assets/697b96c17c1bd1195de4e9fd/Planilha_VestibularUnivesp2026.pdf

Acesse a portaria completa do Vestibular 2026: vestibular.univesp.br

Cronograma do Vestibular 2026

Datas Etapa das 10h do dia 02/02 até as 23h59 de 11/03/2026 Inscrição para o Processo Seletivo Vestibular 12/03/2026 Data limite para o pagamento do boleto da taxa de inscrição das 10h do dia 02/02 até as 23h59 de 06/02/2026 Inscrição para isenção e redução de taxa de inscrição para o Processo Seletivo 25/02/2026, a partir das 10h Divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção e redução de taxa de taxa 26/02 e 27/02/2026 Recurso referente ao indeferimento do pedido de isenção e redução da taxa de inscrição 06/03/2026, a partir das 10h Divulgação da análise dos recursos dos pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição 01/04/2026, a partir das 10h Divulgação do resultado da análise dos pedidos de atendimento diferenciado e utilização de nome social 02/04 e 03/04/2026 Recurso referente ao indeferimento do pedido de atendimento diferenciado e utilização de nome social 10/04/2026, a partir das 10h Divulgação da análise dos recursos dos pedidos de atendimento diferenciado e utilização de nome social 15/04/2026, a partir das 10h Publicação oficial dos locais de prova e Convocação para a Prova 26/04/2026 Aplicação da Prova e Redação Abertura dos portões a partir das 12h Fechamento dos portões as 12h40min Início da Prova Objetiva e de Redação as 13h 27/04/2026, a partir das 15h Divulgação do Gabarito Oficial 28/04 até 29/04/2026 Recurso referente ao Gabarito Oficial 01/06/2026, a partir das 15h Divulgação da análise dos recursos contra o Gabarito Oficial 01/06/2026, a partir das 15h Publicação do resultado oficial e da 1ª chamada 02/06 a 08/06/2026 Data para os candidatos convocados na 1ª chamada efetivarem a matrícula 10/06/2026, a partir das 15h Publicação da 2ª chamada 11/06 a 15/06/2026 Data para os candidatos convocados na 2ª chamada efetivarem a matrícula 17/06/2026, a partir das 15h Publicação da 3ª chamada 18/06 e 19/06/2025 Data para os candidatos convocados na 3ª chamada efetivarem a matrícula 22/06/2026 Previsão de Início do período letivo

