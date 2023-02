UNIVESP oferece 150 vagas para cursos de graduação EAD no polo de São Carlos

Univesp - Crédito: divulgação/PMSC

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), por meio do Polo Educacional da Fundação Educacional São Carlos (FESC) está com inscrições abertas até o dia 30 de março para cursos EAD (Ensino a Distância) de graduação nas áreas de licenciatura e engenharia. Serão oferecidas 150 vagas.

Os interessados deverão pagar uma taxa de R$ 51,00 para participar do processo seletivo - vestibular, entretanto as pessoas que estão inscritas no Cadúnico ou que tenham uma renda familiar até 2 salários mínimos podem pedir a isenção ou a redução da taxa do vestibular até o dia 9 de fevereiro. Apesar da taxa de inscrição os cursos EAD são absolutamente gratuitos e o aluno não vai pagar nada durante os cinco anos de graduação do curso escolhido.

CURSOS - Na licenciatura os cursos disponíveis são de matemática, letras e pedagogia; na área de engenharia os cursos são de engenharia de computação, ciência de dados e processamento de dados e na área de produção e administração de engenharia de produção, administração e processos gerenciais, todos cursos de excelência acadêmica

Para Maristela Cerqueira chefe de divisão pedagógica da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) os cursos se constituem em uma oportunidade de ampliar o conhecimento ou iniciar um novo curso, “inclusive as pessoas que trabalham durante o dia tem essa oportunidade porque eles podem fazer as tarefas do cursos a noite, no seu horário de almoço e vir ao polo da Univesp que em São Carlos funciona no campo do Rui Barbosa na FESC da Vila Nery somente para fazer as avaliações ou seja, as provas a cada dois meses”, disse.

Para fazer a inscrição os interessados devem acessar univesp.br ou vestibular.univesp.br ou ir presencialmente na FESC, na rua São Sebastião, 2828, na Vila Nery. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3362-0580.

