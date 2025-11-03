(16) 99963-6036
segunda, 03 de novembro de 2025
Cidade

Universitários promovem campanha para arrecadar doações no 2º Dia de Mercado da Operação Natal

03 Nov 2025 - 08h50Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Universitários promovem campanha para arrecadar doações no 2º Dia de Mercado da Operação Natal -

A Operação Natal, projeto de extensão criado em 2006 por universitários da USP, UFSCar e Unicep, realiza no dia 8 de novembro de 2025, das 10h às 18h, o 2º Dia de Mercado, uma das principais ações de arrecadação da iniciativa. O objetivo é reforçar a corrente de solidariedade e levar o espírito natalino a quem mais precisa.

Durante o evento, voluntários estarão distribuídos em diversos pontos da cidade recolhendo produtos de limpeza, higiene pessoal e alimentos não perecíveis. Todo o material arrecadado será destinado às instituições parceiras do projeto.

Pontos de arrecadação durante o Dia de Mercado

  • Arco Íris
  • Jaú Vila Nery
  • Jaú Padre Teixeira
  • Jaú Rodoviária
  • Jaú Estação
  • Jaú Raimundo Corrêa
  • Jaú Redenção
  • Savegnago Praça Itália
  • Savegnago Av. Comendador Alfredo Maffei
  • Supermercado Moreira
  • Paróquia Nossa Senhora do Carmo

Itens mais necessários:as entidades atendidas precisam especialmente de:

  • Arroz
  • Feijão
  • Açúcar
  • Leite (caixa ou pó)
  • Macarrão
  • Molho de tomate
  • Óleo
  • Biscoito Maizena
  • Sabonete
  • Sabão em barra
  • Detergente
  • Escova e pasta de dente

A organização reforça que qualquer doação dentro das categorias propostas será bem-vinda.

Coleta fixa

Até o final de novembro, quem quiser contribuir também poderá entregar doações nos pontos fixos:

Serviço Escola de Psicologia (SEP) da Unicep

Secretaria do curso de Fisioterapia da Unicep, rua Miguel Petroni, 5111 – São Carlos I

Paróquia Nossa Senhora do Carmo, rua Eugênio de Andrade Egas, 146 – Vila Costa do Sol

Doações podem ser feitas durante todo o período da campanha.

 

 

Leia Também

Escravos afrodescendentes construíram Ciclo do Café
SÃO CARLOS 168 ANOS 10h00 - 03 Nov 2025

Escravos afrodescendentes construíram Ciclo do Café

HU-UFSCar completa 18 anos em São Carlos
Cidade07h48 - 03 Nov 2025

HU-UFSCar completa 18 anos em São Carlos

Amigos do rei, posseiros e aventureiros criaram uma cidade
São Carlos 168 ANOS15h43 - 02 Nov 2025

Amigos do rei, posseiros e aventureiros criaram uma cidade

Santa Eudóxia produzia o café preferido da Rainha
SÃO CARLOS 168 ANOS10h00 - 02 Nov 2025

Santa Eudóxia produzia o café preferido da Rainha

Catedral completa 68 anos e substitui a antiga capela, construída pelos barões do café
SÃO CARLOS 168 ANOS 15h27 - 01 Nov 2025

Catedral completa 68 anos e substitui a antiga capela, construída pelos barões do café

Últimas Notícias