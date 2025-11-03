Universitários promovem campanha para arrecadar doações no 2º Dia de Mercado da Operação Natal

A Operação Natal, projeto de extensão criado em 2006 por universitários da USP, UFSCar e Unicep, realiza no dia 8 de novembro de 2025, das 10h às 18h, o 2º Dia de Mercado, uma das principais ações de arrecadação da iniciativa. O objetivo é reforçar a corrente de solidariedade e levar o espírito natalino a quem mais precisa.

Durante o evento, voluntários estarão distribuídos em diversos pontos da cidade recolhendo produtos de limpeza, higiene pessoal e alimentos não perecíveis. Todo o material arrecadado será destinado às instituições parceiras do projeto.

Pontos de arrecadação durante o Dia de Mercado

Arco Íris

Jaú Vila Nery

Jaú Padre Teixeira

Jaú Rodoviária

Jaú Estação

Jaú Raimundo Corrêa

Jaú Redenção

Savegnago Praça Itália

Savegnago Av. Comendador Alfredo Maffei

Supermercado Moreira

Paróquia Nossa Senhora do Carmo

Itens mais necessários:as entidades atendidas precisam especialmente de:

Arroz

Feijão

Açúcar

Leite (caixa ou pó)

Macarrão

Molho de tomate

Óleo

Biscoito Maizena

Sabonete

Sabão em barra

Detergente

Escova e pasta de dente

A organização reforça que qualquer doação dentro das categorias propostas será bem-vinda.

Coleta fixa

Até o final de novembro, quem quiser contribuir também poderá entregar doações nos pontos fixos:

Serviço Escola de Psicologia (SEP) da Unicep

Secretaria do curso de Fisioterapia da Unicep, rua Miguel Petroni, 5111 – São Carlos I

Paróquia Nossa Senhora do Carmo, rua Eugênio de Andrade Egas, 146 – Vila Costa do Sol

Doações podem ser feitas durante todo o período da campanha.

