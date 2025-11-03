Universitários promovem campanha para arrecadar doações no 2º Dia de Mercado da Operação Natal

A Operação Natal, projeto de extensão criado em 2006 por universitários da USP, UFSCar e Unicep, realiza no dia 8 de novembro de 2025, das 10h às 18h, o 2º Dia de Mercado, uma das principais ações de arrecadação da iniciativa. O objetivo é reforçar a corrente de solidariedade e levar o espírito natalino a quem mais precisa.
Durante o evento, voluntários estarão distribuídos em diversos pontos da cidade recolhendo produtos de limpeza, higiene pessoal e alimentos não perecíveis. Todo o material arrecadado será destinado às instituições parceiras do projeto.
Pontos de arrecadação durante o Dia de Mercado
- Arco Íris
- Jaú Vila Nery
- Jaú Padre Teixeira
- Jaú Rodoviária
- Jaú Estação
- Jaú Raimundo Corrêa
- Jaú Redenção
- Savegnago Praça Itália
- Savegnago Av. Comendador Alfredo Maffei
- Supermercado Moreira
- Paróquia Nossa Senhora do Carmo
Itens mais necessários:as entidades atendidas precisam especialmente de:
- Arroz
- Feijão
- Açúcar
- Leite (caixa ou pó)
- Macarrão
- Molho de tomate
- Óleo
- Biscoito Maizena
- Sabonete
- Sabão em barra
- Detergente
- Escova e pasta de dente
A organização reforça que qualquer doação dentro das categorias propostas será bem-vinda.
Coleta fixa
Até o final de novembro, quem quiser contribuir também poderá entregar doações nos pontos fixos:
Serviço Escola de Psicologia (SEP) da Unicep
Secretaria do curso de Fisioterapia da Unicep, rua Miguel Petroni, 5111 – São Carlos I
Paróquia Nossa Senhora do Carmo, rua Eugênio de Andrade Egas, 146 – Vila Costa do Sol
Doações podem ser feitas durante todo o período da campanha.