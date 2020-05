Universitária são-carlense dá exemplo de cidadania e de solidariedade

Em sua casa, Giovanna estuda: pronta para poder auxiliar jovens que irão prestar o Enem - Crédito: Marcos Escrivani

A pandemia da Covid-19 traz momentos de apreensão e notícias tristes. Mas faz com que aflore a solidariedade e gestos de grandeza de pessoas, independente de sexo, raça, credo e idade. Atitudes que proporciona reflexão e mostra que em momentos críticos, há mãos que são estendidas para proporcionar carinho.

Neste rol de exemplos a serem seguidos, está a são-carlense Giovanna Ferretti. Com apenas 21 anos e no segundo ano de Direito na USP Ribeirão Preto, tomou uma iniciativa voluntária em sua página no Facebook: está disposta a tirar dúvidas de pessoas que se preparam para o Enem e não reúnem condições pagar ensino a distância e estão seriamente prejudicados pela pandemia da Covid-19, pois não há cursinhos populares, já que decreto estadual proíbe a aglomeração de pessoas com o intuito de evitar a propagação do vírus que provoca a perigosa infecção.

O São Carlos Agora teve acesso a Giovanna através do seu Facebook e em entrevista relatou os motivos que a levaram a tal decisão. Ex-atleta de natação e triathlon, dependendo São Carlos em várias competições na região, no estado e no Brasil, a são-carlense disse que em 2019 participou de um cursinho popular e tirava dúvidas na disciplina de física e já auxiliava jovens humildes.

PANDEMIA

Em 2020, Giovanna disse que o trabalho voluntário continuou, mas com a chegada da pandemia da Covid-19 pensou que o Enem seria cancelado, pois todas as aulas foram suspensas, bem como cursinhos populares. “Acredito que isso prejudicará quem tem menos condições de se preparar”.

Diante de uma realidade nada animadora para alunos e em comum acordo com vários amigos universitários realizaram postagens em seus respectivos Faces para ajudar alunos que irão prestar o Enem este ano, mas não encontram maneiras de tirar dúvidas nas respectivas disciplinas.

“Não tem cursinho funcionando e todos têm que estudar. Então me propus a tirar dúvidas em várias disciplinas. Bem como meus amigos. Estamos dispostos a ajudar da melhor forma possível nesta época de pandemia. Quem tiver dúvida é só procurar a gente”, assinalou.

Indagada a motivação de levar conhecimento a jovens que não conhece, Giovanna mostrou sua vocação solidária. “Quando parei de competir em alto rendimento, optei pelo Direito que, no meu modo de entender é uma profissão que busca ajudar pessoas. Por isso tomei esta decisão. É gratificante poder ajudar e dar um estímulo para que amigos anônimos lute pela sua meta. Vale a pena dar esperança para pessoas que buscam ter uma profissão.

COMO TIRAR DÚVIDAS

Giovanna disse que está aberta a todas as pessoas que tenham dúvidas em disciplinas e se prepara para o Enem. Para tanto, para ir em sua página no Facebook (Giovanna Ferretti) ou ainda no link https://www.facebook.com/groups/732899417286330/, que é um grupo formado por vários universitários que se uniram para dar uma parcela de contribuição neste momento de crise mundial da saúde.

