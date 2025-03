UniversitÃ¡ria que estava desaparecida Ã© encontrada; pai agradece a todos que ajudaram

Compartilhar no facebook

A estudante universitária Isabela Maria Araújo, de 24 anos, que estava desaparecida desde o dia 1º de março, entrou em contato com a família e informou que está bem. A notícia foi confirmada pelo pai da jovem, que fez um pronunciamento emocionado agradecendo a mobilização de amigos, familiares e internautas.

"Alô, pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que compartilharam uma postagem minha. Sou o pai da Isabela, Maria Araújo, daqui de Santo Eudóxia. Quero comunicar a vocês que ela entrou em contato com a mãe, fez uma chamada de vídeo, explicou a situação, o motivo... não vou entrar muito em detalhe, mas não foi por causa da gente", disse o pai em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Segundo ele, Isabela decidiu morar sozinha e seguir sua própria vida. "Ela resolveu morar um pouco distante, ir sozinha e viver a vida dela. Então, a gente está muito grato com vocês por ajudarem a divulgar essa postagem, que teve muita repercussão e, assim, ela não viu outra maneira a não ser comunicar à mãe que está bem."

O desaparecimento da jovem gerou preocupação entre amigos e familiares, que temiam pelo pior. "A gente pensou muitas coisas, oramos muito, sofremos muito, e vocês sofreram junto. Peço perdão a vocês pelo transtorno, mas agradeço de coração a todos que compartilharam, mandaram mensagens de conforto e ajudaram de alguma forma", disse o pai.

Durante a chamada de vídeo, Isabela também conversou com a irmã mais nova, de nove anos, que ficou emocionada ao vê-la do outro lado da tela. "Mas vamos seguir a vida, né, pessoal? Muito obrigado, eu agradeço a cada um de vocês. Um beijão no coração e vamos seguir em frente", finalizou o pai.

A família não revelou o paradeiro exato da jovem nem detalhes sobre os motivos que a levaram a sair de casa, mas reforçou que o mais importante é que ela está segura e bem.

