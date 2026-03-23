Universidades de SÃ£o Carlos sÃ£o homenageadas no 29Âº PrÃªmio Crea-SP

CerimÃ´nia 2025 - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

Instituições de ensino superior de São Carlos são homenageadas no Prêmio Crea-SP de Formação Profissional 2026, promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) para reconhecer o desempenho acadêmico de estudantes e docentes das áreas de Engenharia, Agronomia, Geociências, Tecnologia e Design de Interiores.

A Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), nos campus São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino, terão alunos homenageados.

A cerimônia de premiação acontece no dia 30 de junho, no Memorial da América Latina, reunindo representantes de mais de 70 instituições de ensino superior do estado de São Paulo.

Para a presidente da autarquia, engenheira Lígia Mackey, a premiação evidencia o compromisso do Crea-SP com a valorização da educação e do desenvolvimento profissional. “A qualificação técnica e a formação continuada são pilares da atuação profissional responsável e segura. Valorizamos quem se destaca no início da jornada e também quem contribui, todos os dias, para o aprimoramento do conhecimento da área tecnológica. Essa é uma agenda permanente do Crea-SP, em diálogo com as instituições de ensino e com a sociedade”, afirma.

O presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), engenheiro Vinicius Marchese, considera a premiação como um marco fundamental na carreira profissional e uma forma de valorizar o mérito acadêmico e impulsionar os novos talentos. “Ao reconhecer o esforço dos melhores alunos, celebramos a excelência técnica e incentivamos uma geração que será protagonista na inovação e no desenvolvimento do país. Essa homenagem reforça nosso compromisso com o futuro da Engenharia, Agronomia e Geociências, inspirando uma trajetória de liderança e sucesso”, completa.

Em 2024, o Prêmio ampliou o reconhecimento também para docentes indicados pelas próprias universidades, destacando aqueles que contribuem de forma direta e significativa para a formação de profissionais éticos, qualificados e comprometidos com a sociedade. A mudança reforça a parceria estratégica entre o Conselho e o meio acadêmico, fortalecendo o elo entre o ensino e o exercício profissional.



Conheça a lista de indicados:

Escola de Engenharia de São Carlos da USP:

Nicolas Almeida Verras - Engenharia Aeronáutica

Cecília Loretti de Paiva - Engenharia Ambiental

Claudia Aline de Souza Martins - Engenharia Civil

Lucas Fernandes Martins - Engenharia de Computação

Marina Perassolli de Lazari - Engenharia de Materiais e Manufatura

Matheus Stefan Benetton Immer - Engenharia de Produção

Pedro Henrique Leal Silva - Engenharia Elétrica

Pedro Lucas Betarelo dos Santos - Engenharia Elétrica

Marcus Vinicius Costas Reis - Engenharia Mecatrônica

Ana Cecília Reghini - Engenharia Mecânica

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar):

Thais Santin Mulla - Engenharia Civil

Bianca Chicarelli Alcantara - Engenharia de Produção

Josias Henrique de Carvalho Neto - Engenharia Elétrica

Gabriel Lemes Molizane Almeida - Engenharia Física

Carla Araujo Perim - Engenharia Mecânica

Julia Helena Carvalho - Engenharia Química

UFSCar - Campus Araras:

Matheus Almeida de Campos Santos - Engenharia Agronômica

Docente Patricia Andrea Monquero - Engenheira Agrônoma

UFSCar - Campus Sorocaba:

Julia Scandura Zampol - Engenharia de Produção

Vinicius Luvizotto Denardi - Engenharia Florestal

UFSCar - Campus Lagoa do Sino:

Giovanna Lorena Silva Zanni - Engenharia Agronômica

Guilherme Alcantara Barbosa Cunto - Engenharia Ambiental

José Eduardo Coelho Rodrigues - Engenharia de Alimentos

Serviço

29º Prêmio Crea-SP de Formação Profissional

Data: 30 de março, a partir das 19h

Local: Auditório Simón Bolívar do Memorial da América Latina

Endereço: Avenida Mário de Andrade, 664, Barra Funda, São Paulo/SP

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