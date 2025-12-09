Universidade Federal de São Carlos divulga Termo de Adesão ao SiSU 2026

UFSCar -

A UFSCar divulgou o Termo de Adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2026. O documento apresenta as opções de cursos de graduação presenciais que poderão ser acessadas a partir da seleção feita pelo SiSU.

Em 2026, uma das novidades é a oferta das primeiras vagas para os cursos de graduação do novo campus em São José do Rio Preto e também para o novo curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial do Campus Sorocaba. Com isso, a UFSCar passa a oferecer 70 cursos de graduação presenciais para ingresso no primeiro semestre de 2026, em seus cinco campi. São, ao todo, 3.047 vagas ofertadas, sendo 1.817 em São Carlos; 240 em Araras; 660 em Sorocaba; 240 em Lagoa do Sino; e 90 em São José do Rio Preto.

A outra novidade é que as pessoas interessadas na seleção para ingresso na graduação da UFSCar poderão utilizar as notas das edições dos anos de 2023, 2024 e 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para se inscrever no SiSU, em janeiro de 2026. A data da abertura das inscrições no SiSU será divulgada posteriormente pelo Ministério da Educação (MEC).

O Termo de Adesão apresenta as informações detalhadas sobre os cursos, tais como turno, ênfase, duração, número de vagas e também os pesos de cada uma das provas do Enem na composição da lista de classificação para cada um dos cursos de graduação da UFSCar. Além desses dados, o termo já traz informações importantes como a documentação comprobatória para cada modalidade de concorrência (a partir da página 81 do Termo de Adesão) e a distribuição de vagas pela Lei de Cotas (Lei 12.711/2012) em cada um dos cursos.

O edital completo será divulgado em breve. Acompanhe as notícias do SiSU 2026 na UFSCar pelo Portal do Ingresso, em www.ingresso.ufscar.br.

Confira o Termo de Adesão da UFSCar ao SiSU 2026 em https://www.ingresso.ufscar.br/pt-br/assets/arquivos/2026/sisu/termo_adesao_7_ufscar-retificado.pdf.

Candidatos podem tirar dúvidas e obter mais informações por meio de contato através da Central de Atendimento da Coordenadoria de Ingresso na Graduação (CIG) da UFSCar, em https://www.ingresso.ufscar.br/pt-br/ingresso-na-graduacao/atendimento.

