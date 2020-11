Unimed São Carlos vai realizar lives sobre saúde durante novembro

Crédito: Divulgação

A Unimed São Carlos fortalece sua preocupação social levando à comunidade, beneficiários e colaboradores informações sobre saúde. Durante o mês de novembro, a cooperativa vai realizar lives em sua página oficial do Facebook a fim de interagir com o público sobre diferentes temas relevantes para prevenção e autocuidado. Confira e participe:

Novembro Roxo

Na próxima terça-feira (17), a partir das 19h30, o assunto é Novembro Roxo, com a live “Neuroproteção do Prematuro”, em alusão ao Dia Mundial da Prematuridade.

A ação, voltada aos profissionais da saúde e ao público geral, terá a participação da pediatra e neonatologista, coordenadora da UTI Neonatal do Hospital da Unimed São Carlos, Silvia Falco Alliprandini, da pediatra e neonatologista, membro do Departamento de Neonatologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Renata Sayuri de Castro, da fisioterapeuta da UTI Neonatal e Adulto Hospital Unimed, Kellyn Patricia da Silva e da enfermeira supervisora UTI Neonatal do Hospital Unimed, Vanessa Noemi da Silva.

Novembro Azul

Já na quinta-feira (19), a partir das 17h30, acontece a live pelo Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata, também pelo página oficial do Facebook da Unimed São Carlos.

Abordando temas como diagnóstico precoce e tratamento, a live terá a participação do urologista, Armando Polido Junior, e da psicóloga, Marina Monteiro.

Dia Mundial do Diabetes

Para encerrar o mês de novembro, no dia 27, às 16h30, a endocrinologista, Maria Alba Porto Bianco, e a nutricionista, Mayra Bueno, irão tratar sobre sintomas, tratamento, diagnostico, entre outros assuntos relacionados à diabetes.

Participe, acompanhe ao vivo, envie suas perguntas!

