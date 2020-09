Unimed São Carlos vai realizar live sobre o Setembro Amarelo

Crédito: Divulgação

Nesta terça-feira, 15, a partir das 18h, a Unimed São Carlos irá realizar uma live pelo Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.

A live “Suicídio – Acolher é a melhor prevenção” terá a participação do psiquiatra Tiago Spinosa e dos psicólogos Camila Amorim e Douglas Donaris que irão abordar sobre fatores de risco, mitos, além dos impactos relacionados à pandemia.

Acompanhe a transmissão pela página do Facebook da Unimed São Carlos, compartilhe e envie suas perguntas!

A campanha Setembro Amarelo® salva vidas!

Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina – CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo®. O dia 10 de setembro é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano.

São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 01 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias.

