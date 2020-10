Unimed São Carlos vai realizar live sobre o Outubro Rosa

Crédito: Divulgação

No próximo dia 27 (terça-feira), a partir das 18 horas, a Unimed São Carlos irá realizar uma live pelo Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A live terá a participação do mastologista, Carlos Erbolato, e da psicóloga Marina Monteiro, que irão abordar sobre prevenção, diagnóstico, tratamento e impactos psicológicos da doença.

Acompanhe a transmissão pela página do Facebook da Unimed São Carlos, compartilhe e envie suas perguntas!

Outubro Rosa

Entre as mulheres, o câncer de mama é o que causa mais mortalidade, sendo também o mais comum depois do câncer de pele. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) é que, em 2020, sejam diagnosticados 66.280 novos casos e ocorram cerca de 17 mil óbitos.

Há mais de 20 anos, a campanha Outubro Rosa promove a conscientização sobre a doença. Apesar disso, a desinformação sobre o câncer de mama ainda é a principal barreira a ser superada, segundo pesquisa da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), em 2019.

