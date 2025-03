Unimed SÃ£o Carlos recebe selo ESG da Unimed Brasil

Crédito: Divulgação

A Unimed São Carlos recebeu o Selo Prata ESG (Environmental, Social and Governance) da Unimed Brasil. O selo foi conferido à operadora e aos Hospitais Unimed São Carlos – Unidades I e II. Esse selo é uma certificação que avalia a atuação e o progresso das cooperativas e de suas unidades em relação às práticas ambientais, sociais e de governança. Sempre baseado em padrões nacionais e internacionais, como o ISE B3 e o Pacto Global da ONU, o selo classifica as cooperativas nas categorias Diamante, Ouro, Prata e Bronze.

Esse selo reforça o compromisso da cooperativa em evidenciar ações que estão alinhadas a um modelo de gestão sustentável. Além disso, a Unimed São Carlos possui uma Comissão destinada exclusivamente para ações de ESG e está inserida no Programa Carbono Neutro, da Unimed Brasil, que incentiva a mensurar e diminuir as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Para o presidente da Unimed São Carlos, Bolívar Soares Mendjoud, essa conquista é um reconhecimento do compromisso da cooperativa com a sustentabilidade e a responsabilidade social. “Receber o Selo Prata ESG é um reflexo do nosso esforço contínuo em adotar práticas responsáveis e sustentáveis. Nosso objetivo é continuar promovendo iniciativas que impactem e ajudem nossa comunidade, o meio ambiente e a governança da nossa instituição”, destacou o presidente.

A Unimed São Carlos segue comprometida em aprimorar suas práticas sustentáveis e fortalecer sua atuação dentro dos pilares ESG, garantindo um impacto positivo para a comunidade e o meio ambiente. Umas das iniciativas é a arrecadação de lacres e tampinhas plásticas. Nessa ação, a Unimed São Carlos, em parceria com o Shopping Iguatemi, disponibilizou um ponto de coleta de lacres e tampinhas na praça de alimentação do shopping. Também tem um ponto de coleta no Centro Administrativo da cooperativa. O material arrecado será revertido em produtos que serão destinados às instituições e entidades da cidade.

Em breve, será lançado um espaço exclusivo no site institucional (www.unimedsaocarlos.com.br) da Unimed São Carlos para informar beneficiários e a comunidade sobre as iniciativas de ESG. Além disso, a página contará com um canal dedicado para o envio de ideias e sugestões. Siga nossas redes sociais (@unimedsaocarlos) e fique por dentro de todas as novidades!

O que é ESG?

ESG é a sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, que traduzindo significa Ambiental, Social e Governança, um termo designado para um conjunto de critérios que avalia o desempenho das empresas em relação à sustentabilidade e à responsabilidade social, promovendo atividades éticas que tenham impacto sustentável na sociedade.

