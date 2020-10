Unimed São Carlos recebe licença para execução das obras da segunda etapa do Hospital 2

Crédito: Divulgação

Na tarde da última quinta-feira (29), o Presidente da Unimed São Carlos, Daniel Canedo, e o Gerente de Engenharia e Infraestrutura da cooperativa, Danilo Bellinatti, receberam o Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Muller, e o Diretor de Projetos da prefeitura, Flávio Fernandes, nas obras do Hospital da Unimed São Carlos – Unidade 2, antiga Casa de Saúde, localizado na Via Nery. Na oportunidade, além de conhecer o trabalho que vem sendo realizado na primeira etapa, Muller entregou a licença de execução da obra da segunda etapa.

As obras da segunda fase começam ainda em novembro e compreendem a construção de um prédio anexo ao atual, com cinco andares, onde funcionarão o Setores de Hemodiálise, Hemodinâmica e Oncologia, além de leitos de UTI e enfermaria adulto, espaço ecumênico, área administrativa e fábrica do laboratório. A previsão de término é de 12 meses.

Para João Muller, as obras são um ganho para toda cidade. “A licença de construção da segunda etapa soma mais 3.000 m² ao Hospital da Unimed unidade 2, totalizando quase 9.000 m², que são de suma importância para a cidade nesse momento, gerando empregos na construção civil. Em um segundo momento, quando o Hospital estiver em funcionamento, certamente novos profissionais da área de saúde serão contratados. Quero aproveitar para parabenizar o presidente da Unimed, pelos investimentos e coragem, mesmo em momento da pandemia. Estamos mudando o conceito de saúde em nossa cidade”.

O presidente da Unimed, Daniel Canedo, comemora mais essa etapa das obras. “Quero agradecer à Prefeitura pela agilidade no processo de liberação. Estamos finalizando a primeira fase e vamos começar a segunda com essa grande ampliação, com setores muito importantes, como oncologia, hemodiálise e hemodinâmica, para que possamos oferecer à São Carlos serviço ainda mais completo, com infraestrutura cada vez melhor”.

Obras da primeira fase

A primeira fase de obras no prédio está em fase de conclusão. Foram realizadas reformas gerais (pisos, azulejos, forros e pintura), troca de instalações elétricas e hidráulicas, gases medicinais, climatização, exaustão, estruturas de concreto e troca total do telhado.

Essa fase da obra compreende os prontos atendimentos pediátrico e obstétrico, espaço para exames laboratoriais, raio - x e tomografia, centro cirúrgico para várias especialidades, além da obstetrícia, unidades de internação e apartamentos para parto humanizado, com e sem banheira, internações clínicas gerais, além de internação e UTI’s neonatal e pediátrica.

