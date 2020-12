Unimed São Carlos realiza live sobre o Dezembro Laranja

Crédito: Divulgação

Na próxima terça-feira, 8, a partir das 18h, a Unimed São Carlos irá realizar uma live do Dezembro Laranja, em alusão ao mês de prevenção ao Câncer de Pele.

A live terá a participação do Dermatologista Moyses da Costa Lemos e abordará assuntos como: o que é câncer de pele, quais os tipos de câncer de pele e sintomas e prevenção.

A ação é voltada a toda população que queira saber mais sobre os cuidados com a pele, tipos de tratamento e, até mesmo, entender quando é a hora de procurar um especialista.

Acompanhe a transmissão pela página do Facebook da Unimed São Carlos (www.facebook.com/unimedsaocarlos), compartilhe e envie suas perguntas.

DEZEMBRO LARANJA

O termo Dezembro Laranja surgiu em 2014 e foi criado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. É uma iniciativa que faz parte da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele.

Segundo dados disponíveis no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, estima-se mais de 180 mil casos novos da doença a cada ano. Isso significa que uma em cada quatro novas ocorrências de câncer no Brasil, é de pele. Quase 90% dos casos são de carcinomas. Esses tumores têm letalidade baixa, mas provocam cerca de 1.900 óbitos a cada ano no nosso país. Muito menos comum, o câncer melanoma é o tipo mais agressivo de tumor da pele, registrando mais de 1.700 óbitos a cada ano. (Dados – Sociedade Brasileira de Dermatologia)

