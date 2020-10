Unimed São Carlos lança concurso de ideias para revitalização do Parque do Bicão

Crédito: Divulgação

A Unimed São Carlos, em parceria com o Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana (URBIE), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana (PPGEU) do Departamento de Engenharia Civil (DECiv) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), está realizando o concurso de ideias destinado aos graduandos de qualquer área do conhecimento das universidades públicas e privadas instaladas na cidade. Os projetos inscritos deverão ser voltados para revitalização, acessibilidade e sustentabilidade do Parque do Bicão e o selecionado receberá premiação.

Devem ser feitas no site www.unimedsaocarlosparquebicao.com.br, no link concursos, até o dia 16 de outubro de 2020. Já as propostas deverão ser encaminhadas até 16 de novembro. Só poderão enviar as propostas as equipes que fizeram e tiveram a inscrição homologada.

No mesmo site estão disponíveis também o edital completo do concurso e materiais de apoio. Cada equipe deverá ser composta de no mínimo 3 e, no máximo, 6 estudantes de graduação. Os resultados serão divulgados em 23 de novembro e o grupo selecionado receberá premiação no valor de R$ 5.000,00.

Projetos específicos paraa região, que inclui uma área de preservação permanente, são importantes para contribuir com as ações de conservação e melhorias do ajardinamento e tratamento paisagístico do local, como explica Érico Masiero, professor do Departamento de Engenharia Civil da UFSCar e coordenador do URBIE: “O concurso basicamente envolve as principais ideias para intervir naquele espaço, referentes ao meio ambiente e à infraestrutura, o estudo da paisagem, arborização urbana, enfim, toda questão que envolve a qualidade ambiental e espacial, possibilitando o uso mais efetivo do espaço e aproveitamento de um potencial que temos na cidade e muitas vezes não é apresentado. O concurso ainda é uma oportunidade para a cidade discutir especificamente aquela área, que tem um potencial enorme na questão do lazer, da preservação do meio ambiente.”

Incentivar o envolvimento da sociedade, de empresários e das universidades no cuidado com o meio ambiente é um dos objetivos do concurso, afirma o presidente da Unimed são Carlos, o médico Daniel Canedo. “Lançamos com muito orgulho o concurso para começarmos o processo de revitalização. Acredito que será um marco para São Carlos. Criar soluções e ideias para envolver os mais jovens no crescimento da cidade é um caminho para que, no futuro, a gente consiga fazer da nossa cidade, um local melhor.”

Adoção do Parque do Bicão

A Unimed São Carlos e Prefeitura Municipal assinaram, no dia 13 de agosto, o termo de adoção no âmbito do projeto Adote uma Praça, onde a Unimed passou a ter responsabilidades na manutenção do Parque do Bicão. A adoção da área é uma das ações da Unimed São Carlos em sua campanha rumo aos 50 anos, que serão completos em maio de 2021.

Como parte das ações já realizadas pela Unimed São Carlos no local estão a retirada de cerca de 20 toneladas de lixo orgânico do local e a contratação de limpeza e jardinagem diária. Estão em andamento a revitalização da iluminação e a contratação de um projeto paisagístico.

