Unimed São Carlos inicia as atividades no Viver Bem Pediátrico

Pautada em sua Missão, Visão e Valores e por meio da demanda crescente de atendimentos a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down, Paralisia Cerebral (PC) e Bebês Prematuros, a Unimed São Carlos teve a iniciativa da implantação de um Centro de Apoio a Crianças, o Viver Bem Pediátrico, que irá trabalhar o comportamento e o desenvolvimento das habilidades infantis, oferecendo acolhimento diferenciado, reforçando a preocupação da cooperativa em aumentar seus serviços próprios e proporcionar, cada vez mais, qualidade, excelência e atenção a crianças com necessidades especiais.

A expectativa do Viver Bem Pediátrico é atender até 150 pacientes, com equipe multidisciplinar, oferecendo atividades como o Centro de Apoio a Crianças com Transtorno Psico Cognitivo - que terá como foco crianças com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo), através da ciência ABA (Applied Behavior Analysis), incluindo os métodos de Integração Sensorial Bobath e Pediasuit/Therasuit - e a Oficina das Emoções - que irá proporcionar às crianças o aumento da percepção, ampliando a habilidade para relacionar emoções a situações e eventos em seu ambiente natural e social, auxiliando a expressão verbal dos sentimentos de forma apropriada.

O espaço amplo ainda conta com estrutura planejada minuciosamente para atendimento cuidadoso de seus pacientes, como salas individualizadas e especializadas para atendimento ABA e o Jardim Sensorial proporcionando o máximo de bem-estar e atenção aos seus pequenos beneficiários.

O Viver Bem Pediátrico fica na Rua São Sebastião, 2083 - Centro. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, mediante encaminhamento médico prévio realizado por pediatra, neuropediatra ou psiquiatra infantil. Mais informações através do telefone (16) 2107 7699.

