Unimed São Carlos implanta Programa Social “Fazendo a Diferença”

A Unimed São Carlos, com o intuito de expressar a força do Cooperativismo e sua preocupação com a Responsabilidade Social, está implementando o Programa Social “Fazendo a Diferença”. O Programa recebe doações mensais dos médicos cooperados da Unimed para um fundo específico voltado a ações sociais.

O fundo com as doações do “Fazendo a Diferença” vai promover, atender e subsidiar projetos de Responsabilidade Social que atendam aspectos culturais, de meio ambiente, educacionais, esportivos, entre outros, sempre tendo a cidadania como base. É um programa desenhado dentro da Unimed São Carlos, para a comunidade. “O Fazendo a Diferença é um projeto dos cooperados da Unimed, administrado pela operadora. Trabalhamos com muito carinho para a efetivação do Programa. Os interessados em participar deverão apresentar seus projetos, que serão avaliados por uma Comissão”, explica o vice-presidente da cooperativa, Ivan Linjardi.

A Responsabilidade Social é uma ferramenta de transformação, uma maneira de atuar na sociedade de forma solidária e construtiva, como comenta o presidente da Unimed São Carlos, Daniel Canedo. “Nós queremos estar cada vez mais próximos da nossa comunidade, atuando de forma efetiva a fim de contribuir com tantos bons projetos e instituições que temos em nossa cidade. São muitas pessoas interessadas em fazer o bem e inserir, cada vez mais, nossa cooperativa em temas que tragam benefício à sociedade”.

Doação ao Cantinho Fraterno

Diante da pandemia do coronavírus, instituições estão enfrentando um cenário de extrema dificuldade para manutenção de seus atendimentos. Entre elas, o abrigo de idosos “Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta”, de São Carlos.

A Unimed São Carlos doou ao abrigo o total de 4 mil reais. A doação foi realizada durante live “Cantando pelo Cantinho - LÉO PRESLEY & A MÁFIA DE MEMPHIS”, com a participação do médico cooperado Leonardo Iezzi, realizada no dia 24 de abril. Desse montante, mil reais foram do Programa Fazendo a Diferença. O valor doado foi revertido em produtos de higiene e alimentos e entregues ao Cantinho Fraterno.

Como participar do “Fazendo a Diferença”?

As instituições que desejam ser contempladas com o apoio do Programa “Fazendo a Diferença” deverão inscrever seus projetos no site da Unimed São Carlos. Cada projeto será avaliado por uma comissão, para então ser, ou não validado para receber o apoio.

