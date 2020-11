Unimed São Carlos divulga os vencedores do concurso de ideias de revitalização do Parque do Bicão

Crédito: Divulgação

Na tarde do último dia 25, aconteceu, de maneira virtual, a reunião de apresentação das cinco propostas finalistas do concurso de ideias Por uma Vida + Participativa, que recebeu propostas de estudantes da cidade para a revitalização do Parque do Bicão. Durante a ocasião, também foi conhecida a equipe vencedora.

Na abertura, o presidente da Unimed São Carlos, o médico Daniel Canedo, destacou a importância da união de diversos setores da sociedade em prol do município. “Atingimos nosso objetivo com essa iniciativa, que possibilitou a participação de graduandos das três universidades instaladas aqui a fim de cuidar de uma área de grande importância para a população”.

Em seguida, o professor Érico Masiero, coordenador do Grupo de Inovação e Extensão em Engenharia Urbana (URBIE), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana (PPGEU) do Departamento de Engenharia Civil (DECiv) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), parceiro da Unimed São Carlos na realização do concurso, parabenizou a cooperativa pela inciativa, que beneficiará toda a cidade. “Precisamos de mais ações como esta. São Carlos é uma cidade rica em conhecimento, que pode ser compartilhado para causas nobres. É um prazer participar desse concurso”.

Após, os cinco grupos finalistas, apresentaram suas propostas. A equipe vencedora tem como orientador Manoel Lopes Rodrigues Alves, docente da USP, e é composta pelos estudantes Marília Daniela Barbosa Silva, Luiza Di Lella Moura, Mayara Capistrano Costa Fook, Yeda Fadel Blascke e Tiago da Cunha Campos.

Conheça a classificação e as demais equipes no site https://unimedsaocarlosparquebicao.com.br/

O concurso de ideias Por uma Vida + Participativa

O concurso de ideias Por Uma Vida + Participativa foi uma iniciativa da A Unimed São Carlos, em parceria com o Grupo URBIE, da UFSCar, destinado aos graduandos de qualquer área do conhecimento das universidades públicas e privadas instaladas na cidade. Os projetos inscritos foram voltados para revitalização, acessibilidade e sustentabilidade do Parque do Bicão.

Adoção do Parque do Bicão

A Unimed São Carlos e Prefeitura Municipal assinaram, no dia 13 de agosto, o termo de adoção no âmbito do projeto Adote uma Praça, onde a Unimed passou a ter responsabilidades na manutenção do Parque do Bicão. A adoção da área é uma das ações da Unimed São Carlos em sua campanha rumo aos 50 anos, que serão completos em maio de 2021.

