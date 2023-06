Unimed São Carlos disponibiliza novos recursos digitais

Com o objetivo de oferecer facilidades aos beneficiários e intensificar as ações de sustentabilidade, a Unimed São Carlos está disponibilizando aos beneficiários novos recursos digitais: o boleto digital e o cartão digital.

Para o acesso aos serviços da Unimed São Carlos não será mais necessária a apresentação do cartão físico (de plástico), mas apenas o cartão digital que poderá ser acessado através do aplicativo Unimed SP - Clientes (disponível no Play Store e App Store), inserindo o número da sua carteirinha. Desta forma, não precisa aguardar a próxima renovação da sua carteirinha, baixe já o aplicativo e tenha a sua carteira digital no seu smartphone, uma vez que o cartão físico não será mais emitido.

Outra novidade é que, a partir do mês de agosto de 2023, os boletos das mensalidades dos contratos Pessoa Física (PF) não serão mais enviados em via física através dos Correios, passando a ser enviados no formato digital por e-mail. Para isso, é imprescindível acessar o site da Unimed São Carlos (www.unimedsaocarlos.com.br), clicar na aba “Atualização Cadastral”, que você encontra no banner da página inicial do site, e acessar o ícone “Receba o boleto por e-mail”. Caso você não deseje receber através de e-mail, fique tranquilo: no ícone “Receba o boleto por e-mail” é possível informar que você deseja continuar recebendo o boleto em via física através dos Correios.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo Call Center por meio dos telefones 0800 724 8333 ou (16) 2107-7333 ou pelo WhatsApp (16) 2107-8300 ou pelo site da Unimed São Carlos www.unimedsaocarlos.com.br.

