Unimed São Carlos arrecada centenas de brinquedos com show beneficente

No ritmo da solidariedade, centenas de pessoas curtiram a noite desta terça-feira, 17, em grande estilo, em um show beneficente realizado pela Unimed São Carlos, no estacionamento do Shopping Iguatemi. Ao som das bandas Baronesa e Classical Queen, o público curtiu o melhor do rock nacional e internacional e ainda contribuiu para fazer crianças mais felizes.

Além de boa música, a solidariedade foi o ponto alto do evento, que arrecadou cerca de 500 brinquedos, doados à ONG Nave Sal da Terra e à Casa da Criança, na manhã desta quarta-feira (18), pelo diretor-presidente da Unimed São Carlos, o médico Daniel Canedo.

Ao todo, 394 crianças e jovens receberam os presentes que irão contribuir para mais alegria neste final de ano, como comenta o médico Daniel Canedo. “É muito gratificante poder, mais uma vez, contribuir para fazer o Natal dessas crianças mais feliz. Se cada um fizer um pouco, podemos ajudar muito. A Unimed está preocupada em ficar cada vez mais próxima da comunidade. Assim, agradecemos a todos que estiveram presentes no show e que colaboraram para essa campanha”.

Kelly Tatiane Aranha de Almeida, coordenadora pedagógica da Nave Sal da Terra, comenta que muitas famílias de seus assistidos não têm condições de presentear os filhos. “Se não fosse campanhas como essa, que vocês fazem, alguns não teriam presente de Natal”, destaca.

Na Casa da Criança, a festa também é garantida, como conta a coordenadora Júlia de Almeida Rodrigues: “Vamos utilizar esses brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade econômica. É uma maneira de gratificação para as crianças, que estão em condições sem tantas oportunidades.”

Sobre a ONG Nave Sal da Terra

A ONG Nave Sal da Terra atende crianças e jovens do bairro Jardim Zavaglia. Oferece atividades pedagógicas e alimentação diária a mais de 357 alunos, com idade entre 2 e 16 anos.

A ONG Nave Sal da Terra fica na Rua Deputado Antônio Donato, 428 – Jardim Zavaglia.

Sobre a Casa da Criança

A Associação da Missão Evangélica de Assistência à Criança " Casa da Criança" é uma Organização Não Governamental, sem fins lucrativos, fundada em 01 de agosto de 1994 com reconhecimento municipal, estadual e federal que atende crianças e adolescentes em situação de risco ou carência. Atende 40 crianças e jovens, de 07 a 14 anos.

A Casa da Criança fica na Rua Dona Ana Prado, 74 - Vila Prado.

