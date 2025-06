Unimed São Carlos alerta beneficiários para golpes envolvendo boletos falsos

Compartilhar no facebook

Unidade 2 do Hospital Unimed - Crédito: Divulgação

A Unimed São Carlos alerta seus beneficiários para tentativas de golpe envolvendo boletos falsos. A cooperativa médica informa que não realiza contato direto com os beneficiários para envio de faturas.

Caso seja necessário obter a segunda via de seu boleto, utilize sempre os canais oficiais da Unimed São Carlos. Antes de efetuar qualquer pagamento, é fundamental conferir com atenção os dados do documento e verificar a quem ele está destinado.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento 24 horas pelos telefones 0800 724 8333 ou (16) 2107-7333, ou acesse o site oficial www.unimedsaocarlos.com.

