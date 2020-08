Unimed São Carlos adota Parque do Bicão

Crédito: Arquivo/SCA

Unimed São Carlos e Prefeitura Municipal assinaram nesta quinta-feira (13/08) o termo de adoção no âmbito do projeto Adote uma Praça, onde a Unimed passa a ter responsabilidades na manutenção do Parque do Bicão. A adoção da área é uma das ações da Unimed São Carlos em sua campanha rumo aos 50 anos, que serão completos em maio de 2021.

De acordo com Decreto Municipal de 26 de junho de 2017, o projeto Adote uma Praça objetiva promover e incentivar a participação da sociedade civil organizada (associação de moradores, organizações não governamentais) e pessoas jurídicas na urbanização, conservação, cuidados e manutenção das áreas públicas.

A assinatura do termo aconteceu no auditório do Paço Municipal com a presença do prefeito, Airton Garcia, do presidente da Unimed São Carlos, Daniel Canedo, do secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Muller. Também estiveram presentes o secretário de Esporte e Cultura, Luiz Henrique; o diretor presidente da FESC, Fernando de Carvalho; o secretário de Segurança Pública, Samir Gardini; o diretor de Fiscalização Rodolfo Penela; e a diretora do Departamento de Projetos Urbanos, Cláudia Danello.

A partir da assinatura, a Unimed terá 30 dias para a elaboração conjunta de cronograma de ações a serem implantadas pela adotante. Estão previstas reformas, manutenção e substituição, quando necessárias, dos equipamentos. A parceria inicial é de 3 anos e o Parque mantém livre acesso dos frequentadores, sem taxas ou tarifas, quando reaberto, após pandemia.

Para o presidente da Unimed São Carlos, a adoção da área é como a realização de um sonho. “Há tempos estamos estudando e negociando essa ação para contribuir com uma das mais belas áreas da cidade, frequentada por pessoas de todas as idades. Vamos fazer o melhor possível para o Parque do Bicão, oferecendo ainda mais ações voltadas à comunidade. Temos muitos planos para esse lugar tão bonito receber nossa população com segurança e boa infraestrutura”.

O médico ainda reforça que a cooperativa está aberta a parcerias com as universidades e empresas. “Tenho certeza que poderemos contar com parceiros que possam contribuir com planos de melhoria e ações de sustentabilidade”.

De acordo com o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Muller, disse que após a regulamentação do projeto Adote uma Praça, em 2017, a Prefeitura já assinou 50 convênios com empresa e associações.

“É muito importante para o poder público a participação tanto da sociedade civil organizada como de empresas para a conservação, cuidados e manutenção de áreas públicas. O projeto Adote uma Praça proporciona economia de recursos financeiros e humanos. Com essa ajuda podemos atuar em outras áreas que necessitam com urgência do serviço”, disse o prefeito, agradecendo a parceria da Unimed São Carlos.

Sobre o Parque do Bicão - O Parque Veraldo Sbampato (Parque do Bicão) está localizado entre a avenida Cícero Soares Ribeiro e Avenida Maria Consuelo Brandão Toletino, na Vila Carmen e tem 54.950 m². Seu horário de funcionamento é de segunda à sexta, das 6h às 20h, no entanto, está fechado devido à pandemia da Covid-19.

É uma área com espaços verdes e arborizados, além de abrigar um pequeno lago e 3 (três) nascentes. Vale ressaltar que o parque é uma área de preservação permanente (APP) e é protegida de acordo com os termos em lei (Lei nº 4.771/65) do Código Florestal. Possui ainda diversas áreas para entretenimento e lazer, com quadras poliesportivas, pista de caminhada e teatro de arena.

