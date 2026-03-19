Unimed inaugura setor de Costura Hospitalar prÃ³pria

FuncionÃ¡rios do setor de costura da Unimed -

A Unimed São Carlos inaugurou, na última segunda-feira (17/03), seu novo setor de Costura Hospitalar, um projeto estratégico que fortalece a autonomia na produção de enxoval hospitalar, amplia a eficiência operacional e contribui para a geração de empregos no município.

Idealizado em 2025 pela gestão dos hospitais, o projeto nasce com o objetivo de qualificar ainda mais os processos internos, garantindo maior agilidade no atendimento das demandas e assegurando padrões elevados de qualidade e segurança assistencial. Com a estrutura própria, o hospital passa a confeccionar itens como campos cirúrgicos, lençóis, fronhas e peças privativas para colaboradores.

Além dos ganhos operacionais, a iniciativa também se destaca pelo impacto social, ao valorizar a profissão de costureira, cada vez mais escassa no mercado, e criar novas oportunidades de trabalho.

Outro diferencial do projeto é o compromisso com a sustentabilidade. Alinhado às práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança), o setor promove o reaproveitamento de materiais utilizados em processos hospitalares, como o SMS (material empregado na esterilização de caixas cirúrgicas), que passa a ser transformado em bags e outros itens de apoio. Da mesma forma, enxovais retirados de uso ganham novas finalidades, reduzindo o descarte e incentivando a economia circular.

Desde sua fase inicial, o setor já produziu mais de 1.000 peças, demonstrando sua capacidade produtiva e relevância para o dia a dia hospitalar.

Durante a inauguração, o diretor dos hospitais e vice-presidente da Unimed São Carlos, Ricardo Castro, destacou a importância do projeto para a instituição. “É uma grande satisfação entregar mais essa iniciativa, que traz benefícios assistenciais e operacionais, além de valorizar profissionais e contribuir com práticas sustentáveis”, afirmou.

A gerente administrativa dos hospitais, Vanessa Marolla, também celebrou a conquista. “É um projeto que nasceu dentro da nossa equipe, foi abraçado pela diretoria e hoje se concretiza, trazendo mais qualidade, eficiência e orgulho para todos nós”, ressaltou.

Com a inauguração do setor de Costura Hospitalar, a Unimed São Carlos reforça seu compromisso com a inovação, o cuidado com as pessoas e o desenvolvimento sustentável, investindo continuamente em soluções que impactam positivamente colaboradores, cooperados, pacientes e toda a comunidade.

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